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    «Лейкерс» обыграли «Портленд», «Хьюстон» потерпел десятое поражение подряд

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Голден Стэйт Уорриорз Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Финикс Санз Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Хьюстон Рокетс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17).

    Норман Пауэлл
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    Норман Пауэлл

    В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов сделал Леброн Джеймс. Еще 22 очка набрал Деннис Шредер.

    У проигравших 35 очков на счету Дэмьена Лилларда.

    «Лейкерс» прервали серию из четырех поражений, а «Портленд» проиграл четвертую встречу кряду.

    В другом матче дня «Торонто» обыграл «Хьюстон» со счетом 122:111 (30:31, 37:28, 28:21, 27:31).

    В составе победителей 30 очков набрал Норман Пауэлл, а Кайл Лаури сделал трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 10 передач.

    У проигравших 27 очков заработал Виктор Оладипо, а Джон Уолл сделал дабл-дабл — 21 очко, 12 подборов.

    Отметим, что «Рокетс» потерпели десятое поражение подряд.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Индиана» — 118:112 (32:31, 29:29, 31:24, 26:28)
    «Чикаго» — «Финикс» — 97:106 (26:26, 32:20, 23:28, 16:32)
    «Оклахома» — «Атланта» — 118:109 (31:33, 32:22, 33:25, 22:29)
    «Майами» — «Юта» — 124:116 (26:30, 31:23, 39:41, 28:22)
    «Мемфис» — «Клипперс» — 99:119 (30:32, 17:31, 25:27, 27:29)
    «Детройт» — «Сакраменто» — 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)
    «Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37)

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