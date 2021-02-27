«Лейкерс» обыграли «Портленд», «Хьюстон» потерпел десятое поражение подряд

победилв матче регулярного чемпионата НБА — 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17).

В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов сделал Леброн Джеймс. Еще 22 очка набрал Деннис Шредер.

У проигравших 35 очков на счету Дэмьена Лилларда.

«Лейкерс» прервали серию из четырех поражений, а «Портленд» проиграл четвертую встречу кряду.

В другом матче дня «Торонто» обыграл «Хьюстон» со счетом 122:111 (30:31, 37:28, 28:21, 27:31).

В составе победителей 30 очков набрал Норман Пауэлл, а Кайл Лаури сделал трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 10 передач.

У проигравших 27 очков заработал Виктор Оладипо, а Джон Уолл сделал дабл-дабл — 21 очко, 12 подборов.

Отметим, что «Рокетс» потерпели десятое поражение подряд.

Другие результаты:

«Бостон» — «Индиана» — 118:112 (32:31, 29:29, 31:24, 26:28)

«Чикаго» — «Финикс» — 97:106 (26:26, 32:20, 23:28, 16:32)

«Оклахома» — «Атланта» — 118:109 (31:33, 32:22, 33:25, 22:29)

«Майами» — «Юта» — 124:116 (26:30, 31:23, 39:41, 28:22)

«Мемфис» — «Клипперс» — 99:119 (30:32, 17:31, 25:27, 27:29)

«Детройт» — «Сакраменто» — 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37)