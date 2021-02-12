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    «Майами» победил «Хьюстон», «Голден Стэйт» одолел «Орландо»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами» на выезде победил «Хьюстон» со счетом 101:94 (19:29, 28:24, 28:10, 26:31).

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Лучшими в составе «Хит» на площадке были оформивший трипл-дабл Джимми Батлер (27 очков, 10 передач и 10 подборов), Макс Страс (21 очко) и Кендрик Нанн (16 очков).

    У «Рокетс» самыми результативными в матче стали Джон Уолл (17 очков), Эрик Гордон (17 очков) и Дже’Шон Тэйт (16 очков).

    «Хьюстон» (11-14) идет 13 на Западе, «Майами» (11-14) — девятый на Востоке.

    В еще одном поединке «Голден Стэйт» победил «Орландо» со счетом 111:105 (29:19, 18:36, 37:25, 27:25).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 40 очков. Еще 21 очко принес Эндрю Уиггинс, в активе Келли Убре дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

    У «Мэджик» дабл-даблами отметились Никола Вучевич (25 очков и 13 подборов) и Джеймс Эннис (17 очкоа и 10 подборов). Еще по 20 очков набрали Дуэйн Бэйкон и Терренс Росс.

    «Голден Стэйт» (14-12) — восьмой на Западе, «Орландо» (9-17) — 13-й на Востоке.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Торонто» — 120:106 (34:29, 32:27, 22:24, 32:26)
    «Детройт» — «Индиана» — 95:111 (19:28, 33:24, 18:30, 25:29)
    «Портленд» — «Филадельфия» — 118:114 (37:36, 23:27, 29:30, 29:21)

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