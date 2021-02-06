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    «Бруклин» дома проиграл «Торонто», «Бостон» обыграл «Клипперс»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Детройт Пистонс Лос-Анджелес Клипперс Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Майами Хит Вашингтон Уизардс Юта Джаз Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Чикаго Буллз Орландо Мэджик
    «Бруклин» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:123 (23:34, 40:33, 27:25, 27:31).

    Джейсон Тейтум
    Джейсон Тейтум

    В составе победителей лучшими на площадке были Паскаль Сиакам (33 очка и 11 подборов), Кайл Лоури (30 очков) и Норман Пауэлл (18 очков).

    У «Нетс» наиболее результативными в матче стали Джо Харрис (19 очков), Джеймс Харден (17 очков и 12 передач) и Кайри Ирвинг (15 очков).

    «Бруклин» (14-10) идет третьим на Востоке, «Торонто» (10-12) — шестой там же.

    «Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 119:115 (21:33, 30:29, 38:20, 30:33).

    Лучшими в составе победителей на площадке были Джейсон Тейтум (34 очка), Кемба Уокер (24 очка) и Карсен Эдвардс (16 очков).

    У проигравших самыми результативными на паркете стали оформивший дабл-дабл Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов), Лу Уильямс (18 очков) и Николя Батюм (16 очков).

    «Клипперс» (17-7) находится на третьем месте в Западной конференции, «Бостон» (12-9) — четвертый на Востоке.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Чикаго» — 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)
    «Кливленд» — «Милуоки» — 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)
    «Индиана» — «Нью-Орлеан» — 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)
    «Шарлотт» — «Юта» — 121:138 (32:30, 22:39, 36:37, 31:32)
    «Майами» — «Вашингтон» — 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)
    «Оклахома» — «Миннесота» — 103:106 (23:25, 32:26, 21:34, 27:21)
    «Финикс» — «Детройт» — 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)

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