«Бруклин» дома проиграл «Торонто», «Бостон» обыграл «Клипперс»

на своем паркете проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 117:123 (23:34, 40:33, 27:25, 27:31).

В составе победителей лучшими на площадке были Паскаль Сиакам (33 очка и 11 подборов), Кайл Лоури (30 очков) и Норман Пауэлл (18 очков).

У «Нетс» наиболее результативными в матче стали Джо Харрис (19 очков), Джеймс Харден (17 очков и 12 передач) и Кайри Ирвинг (15 очков).

«Бруклин» (14-10) идет третьим на Востоке, «Торонто» (10-12) — шестой там же.

«Бостон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 119:115 (21:33, 30:29, 38:20, 30:33).

Лучшими в составе победителей на площадке были Джейсон Тейтум (34 очка), Кемба Уокер (24 очка) и Карсен Эдвардс (16 очков).

У проигравших самыми результативными на паркете стали оформивший дабл-дабл Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов), Лу Уильямс (18 очков) и Николя Батюм (16 очков).

«Клипперс» (17-7) находится на третьем месте в Западной конференции, «Бостон» (12-9) — четвертый на Востоке.

Другие результаты:

«Орландо» — «Чикаго» — 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)

«Кливленд» — «Милуоки» — 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)

«Шарлотт» — «Юта» — 121:138 (32:30, 22:39, 36:37, 31:32)

«Майами» — «Вашингтон» — 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)

«Оклахома» — «Миннесота» — 103:106 (23:25, 32:26, 21:34, 27:21)

«Финикс» — «Детройт» — 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)