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    «Милуоки» проиграл «Юте», «Бостон» обыграл «Вашингтон»

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    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» уступил «Юте» со счетом 118:131 (31:34, 27:31, 38:39, 22:27).

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл

    Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 32 очка. Еще 26 очков принес Джордан Кларксон.

    У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 35 очков. В активе Криса Миддлтона дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

    «Милуоки» находится на пятом месте в Восточной конференции (5 побед и 4 поражения), «Юта» с такими же показателями идет четвертой на Западе.

    Еще в одной игре дня «Бостон» дома одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 116:107 (33:28, 33:19, 30:34, 20:26).

    Лучшими в составе победителей на площадке были Джейсон Тейтум (32 очка), Джейлен Браун (27 очков и 13 подборов) и Маркус Смарт (13 очков).

    В составе проигравших самыми результативными стали Брэдли Бил (41 очко), Руи Хатимура (17 очков) и Давис Бертанс (13 очков).

    «Бостон» разместился на третьей строке в Восточной конференции(7 побед и 3 поражения), «Вашингтон» — 14-й там же (2 победы и 7 фиаско).

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Финикс» 110:105 OT (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, 17:12)
    «Нью-Йорк» — «Оклахома-Сити» 89:101 (24:15, 18:27, 21:27, 26:32)
    «Нью-Орлеан» — «Шарлотт» 110:118 (38:22, 21:25, 28:35, 23:36)
    «Мемфис» — «Бруклин» 115:110 (40:28, 22:19, 30:39, 23:24)
    «Хьюстон» — «Орландо» 132:90 (32:17, 30:16, 31:24, 39:33)
    «Голден Стэйт» — «Клипперс» 115:105 (22:30, 29:35, 30:22, 34:18)
    «Лейкерс» — «Чикаго» 117:115 (28:33, 31:25, 33:30, 25:27)
    «Сакраменто» — «Торонто» 123:144 (43:35, 31:36, 29:40, 20:33)

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