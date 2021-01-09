«Милуоки» проиграл «Юте», «Бостон» обыграл «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НБАуступилсо счетом 118:131 (31:34, 27:31, 38:39, 22:27).

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 32 очка. Еще 26 очков принес Джордан Кларксон.

У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 35 очков. В активе Криса Миддлтона дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

«Милуоки» находится на пятом месте в Восточной конференции (5 побед и 4 поражения), «Юта» с такими же показателями идет четвертой на Западе.

Еще в одной игре дня «Бостон» дома одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 116:107 (33:28, 33:19, 30:34, 20:26).

Лучшими в составе победителей на площадке были Джейсон Тейтум (32 очка), Джейлен Браун (27 очков и 13 подборов) и Маркус Смарт (13 очков).

В составе проигравших самыми результативными стали Брэдли Бил (41 очко), Руи Хатимура (17 очков) и Давис Бертанс (13 очков).

«Бостон» разместился на третьей строке в Восточной конференции(7 побед и 3 поражения), «Вашингтон» — 14-й там же (2 победы и 7 фиаско).

Другие результаты:

«Детройт» — «Финикс» 110:105 OT (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, 17:12)

«Нью-Йорк» — «Оклахома-Сити» 89:101 (24:15, 18:27, 21:27, 26:32)

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» 110:118 (38:22, 21:25, 28:35, 23:36)

«Мемфис» — «Бруклин» 115:110 (40:28, 22:19, 30:39, 23:24)

«Хьюстон» — «Орландо» 132:90 (32:17, 30:16, 31:24, 39:33)

«Голден Стэйт» — «Клипперс» 115:105 (22:30, 29:35, 30:22, 34:18)

«Лейкерс» — «Чикаго» 117:115 (28:33, 31:25, 33:30, 25:27)

«Сакраменто» — «Торонто» 123:144 (43:35, 31:36, 29:40, 20:33)