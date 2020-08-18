«Торонто» разгромил «Бруклин», «Клипперс» победили «Даллас»

обыгралв первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА — 134:110 (37:20, 36:31, 22:35, 39:24).

Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, набравший 30 очков и сделавший 11 передач. Еще 22 очка заработал Серж Ибака.

В составе «Бруклина» 26 очков в активе Тимоте Луваву-Кабарро.

Счет в серии стал 1:0 в пользу «Рэпторс». Следующий матч состоится 19 августа.

«Бостон» одержал победу в матче первого раунда плей-офф НБА против «Филадельфии» — 109:101 (25:26, 30:23, 20:30, 34:22). «Селтикс» повели в серии со счетом 1:0.

В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум — 32 очка и 13 подборов. 29 очков набрал Джейлен Браун. В составе «Сиксерс» лучшим снайпером стал Джоэл Эмбиид — 26 очков и 16 подборов.

Второй матч серии пройдет в ночь на 20 августа.

«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Даллас» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА со счетом 118:110 (34:38, 32:31, 21:13, 31:28).

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Пол Джордж записал в свой актив 27 очков.

Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, который набрал 42 очка.

Счет в серии стал 1:0 в пользу «Клипперс». Второй матч серии пройдет в ночь на 20 августа. 0