ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси может покинуть «Барселону»«Барселона» переживает «идеальный шторм»
  • 07:03
    • Официально: Давид Сильва — игрок «Реал Сосьедад»
  • 08:50
    • «Торонто» разгромил «Бруклин», «Клипперс» победили «Даллас»
  • 08:09
    • Четыре клуба МЛС интересуются экс-игроком «Локо»
  • 23:47
    • «Интер» разгромил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
  • 21:34
    • «Барселона» подтвердила отставку Сетьена
    Все новости спорта

    «Торонто» разгромил «Бруклин», «Клипперс» победили «Даллас»

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
    «Торонто» обыграл «Бруклин» в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА — 134:110 (37:20, 36:31, 22:35, 39:24).

    Фред Ванвлит
    Фред Ванвлит

    Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, набравший 30 очков и сделавший 11 передач. Еще 22 очка заработал Серж Ибака.

    В составе «Бруклина» 26 очков в активе Тимоте Луваву-Кабарро.

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Рэпторс». Следующий матч состоится 19 августа.

    «Бостон» одержал победу в матче первого раунда плей-офф НБА против «Филадельфии» — 109:101 (25:26, 30:23, 20:30, 34:22). «Селтикс» повели в серии со счетом 1:0.

  • 57 очков Митчелла не спасли «Юту» от поражения в матче с «Денвером»
  • Читайте по теме

    • В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум — 32 очка и 13 подборов. 29 очков набрал Джейлен Браун. В составе «Сиксерс» лучшим снайпером стал Джоэл Эмбиид — 26 очков и 16 подборов.

    Второй матч серии пройдет в ночь на 20 августа.

    «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Даллас» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА со счетом 118:110 (34:38, 32:31, 21:13, 31:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Пол Джордж записал в свой актив 27 очков.

    Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, который набрал 42 очка.

    Счет в серии стал 1:0 в пользу «Клипперс». Второй матч серии пройдет в ночь на 20 августа. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?
  • «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Продлит ли «Краснодар» свою серию победу над «Арсеналом»?
  • «Краснодар» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Одержит ли «Рубин» первую победу в сезоне?
  • «Сочи» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Хэнань Цзянье
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •