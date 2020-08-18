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    57 очков Митчелла не спасли «Юту» от поражения в матче с «Денвером»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Юта Джаз
    На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в пригороде Орландо состоялся первый матч плей-офф НБА в сезоне 2019/20.

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл

    В рамках Западной конференции «Денвер Наггетс» обыграл «Юту Джаз» со счетом 135:125 ОТ (31:25, 28:27, 19:31, 37:32, 20:10).

    Лучшим в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков. Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

    У проигравших отличился Донован Митчелл, в активе которого 57 очков, 9 подборов и 7 результативных передач.

    За всю историю в рамках плей-офф больше очков, чем Митчелл, набирали только Майкл Джордан (63) и Элджин Бейлор (61).

    «Денвер» повел в серии со счетом 1:0. Следующий матч команды проведут 19 августа. 0

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