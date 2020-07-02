Базаревич: Надеюсь, что еще увидим Мозгова на паркете

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал ситуацию на рынке свободных агентов, а также высказался по поводу операции центрового «Химок»

«На рынке много свободных агентов — игроков сборной: Воронцевич, Виталий Фридзон, братья Кулагины, Артем Забелин, Максим Григорьев.

В последнее я время ничему не удивляюсь. Это жизнь. Возможно, для ребят это в какой-то мере новая, необычная ситуация.

В моей же карьере постоянно случались подобные моменты. Стабильности у клубов тогда не было, даже подписывая двухлетний гарантированный контракт, ты рисковал.

Часто приходилось сталкиваться с тем, что клуб не мог платить зарплату, и становился банкротом. Поэтому каждый опыт — это опыт.

Тем более надо понимать, что в связи с пандемией COVID-19 многие команды пересматривают свои бюджеты и стратегические позиции.

Если раньше баскетболистов с российскими паспортами подписывали быстро, то сейчас никто не торопится. Видимо, такой рынок. А может он теперь всегда будет такой. Посмотрим, ситуация новая для всех.

Мы надеялись, что Тимофей сможет восстановиться к ЧМ-2019, но с тех пор прошел почти год, но он по-прежнему вне игры. Мне жаль, что для Мозгова все складывается таким образом.

При этом, опускать руки тоже нельзя. Надеюсь, что мы еще увидим его на паркете», — приводит слова Базаревича «Спорт-Экспресс». 0