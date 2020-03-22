КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаПандемия коронавируса. Кого из известных футболистов коснулся COVID-19?
  • 18:06
    • СМИ: Четверо игроков «Эспаньола» вылечились от коронавируса
  • 14:54
    • Из-за коронавируса «Аталанта» потеряла еще два сотрудника
  • 13:24
    • Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован. Тест на коронавирус отрицательный
  • 13:04
    • «Барселона» готова продать Гризманна за 100 млн евро
  • 07:10
    • У Феллайни выявили коронавирус
    Все новости спорта

    Астахов: Если сезон не будет доигран, логично будет признать «Химки» чемпионом

    Баскетбол Химки Лига ВТБ ЕвролигаКоронавирус в спорте
    Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов заявил, что будет логично распределить медали по нынешней турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ в том случае, если не удастся завершить сезон.

    БК «Химки»
    БК «Химки»

    «В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в регулярке.

    И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой, исходя из неё объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров.

    Какую-то классификацию в любом случае придётся вводить, потому что на её основе идет отбор в Евролигу.

    Отменить-то можно, конечно. Но в таком случае как мы будем определять участников Евролиги? По прошлогодней квалификации?

    И еще теоретически в случае отмены спонсоры могут сказать: "Раз сезон отменён, результатов нет, верните нам деньги".

    В общем, это сложная история, пока преждевременно говорить о вариантах развития событий. Наш приоритет — это здоровье игроков, тренеров, персонала, наших семей, наших болельщиков.

    Сейчас у нас и офисные сотрудники перешли на удаленную работу в соответствии с рекомендациями губернатора Московской области.

    Ждем, наблюдаем за развитием событий. Когда будет уверенность, что вирус побежден, что пик прошел, клубы Единой лиги ВТБ соберутся и решат, в каком формате можно закончить или не закончить сезон»? — сказал Астахов в интервью «Р-Спорт».

    На данный момент регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ приостановлен до 10 апреля.

    «Химки» лидируют в турнирной таблице, одержав 18 побед в 19 матчах. В активе ЦСКА 15 побед. «Локомотив-Кубань» сыграл на один матч больше, одержал 14 побед и занимает третье место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 23 марта
  • 3.00
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Минск» новичка элиты?
  • «Белшина» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • Экспресс дня 23 марта. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Справится ли прошлогодний финалист с новичком А-лиги?
  • «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса? Футбол На что предлагают ставить буки в эпоху коронавируса?На что ставить в эпоху коронавируса? 10:010
  • 14:45
    • «Барса» нацелилась на защитника «Вильярреала»
  • 14:31
    • «Барселона» оценивает Ракитича в 20 млн евро
  • 14:08
    • «Тоттенхэм» собирается пригласить спортивного директора «Лилля»
    Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд Футбол Лучшие игроки до 23 лет: от Санчо до главной звезды «Манчестер Юнайтед»В Европе хватает молодых талантов, за которыми будущее Вчера в 23:240
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • 3.00
    •
  • 18:54
    • Астахов: Если сезон не будет доигран, логично будет признать «Химки» чемпионом
  • 18:41
    • ОИ-2020 перенесут на лето 2021 или 2022 года, считает Колосков
  • 18:26
    • Азербайджан откажется от проведения гонки «Формулы-1» в 2020 году
    Юрген Клопп Футбол Коронавирус vs футбол. Возобновится ли сезон в АПЛ?Сезон в Англии приостановлен до 30 апреля, но нет гарантии, что он возобновится Вчера в 16:230
  • 14:19
    • «Боруссия» Д обратила внимание на полузащитника «Ренна»
  • 13:54
    • Джовинко: У меня есть желание вернуться и завершить свой цикл в Италии
  • 12:28
    • Эмери: Я открыт для всех предложений, особенно слежу за чемпионатом Италии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 11:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ньюкасл Джетс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Перт Глори — Вестерн Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •