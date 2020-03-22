Астахов: Если сезон не будет доигран, логично будет признать «Химки» чемпионом

«В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в регулярке.
И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой, исходя из неё объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров.
Какую-то классификацию в любом случае придётся вводить, потому что на её основе идет отбор в Евролигу.
Отменить-то можно, конечно. Но в таком случае как мы будем определять участников Евролиги? По прошлогодней квалификации?
И еще теоретически в случае отмены спонсоры могут сказать: "Раз сезон отменён, результатов нет, верните нам деньги".
В общем, это сложная история, пока преждевременно говорить о вариантах развития событий. Наш приоритет — это здоровье игроков, тренеров, персонала, наших семей, наших болельщиков.
Сейчас у нас и офисные сотрудники перешли на удаленную работу в соответствии с рекомендациями губернатора Московской области.
Ждем, наблюдаем за развитием событий. Когда будет уверенность, что вирус побежден, что пик прошел, клубы Единой лиги ВТБ соберутся и решат, в каком формате можно закончить или не закончить сезон»? — сказал Астахов в интервью «Р-Спорт».
На данный момент регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ приостановлен до 10 апреля.
«Химки» лидируют в турнирной таблице, одержав 18 побед в 19 матчах. В активе ЦСКА 15 побед. «Локомотив-Кубань» сыграл на один матч больше, одержал 14 побед и занимает третье место. 0