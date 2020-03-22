Астахов: Если сезон не будет доигран, логично будет признать «Химки» чемпионом

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов заявил, что будет логично распределить медали по нынешней турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ в том случае, если не удастся завершить сезон.

«В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в регулярке.

И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой, исходя из неё объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров.

Какую-то классификацию в любом случае придётся вводить, потому что на её основе идет отбор в Евролигу.

Отменить-то можно, конечно. Но в таком случае как мы будем определять участников Евролиги? По прошлогодней квалификации?

И еще теоретически в случае отмены спонсоры могут сказать: "Раз сезон отменён, результатов нет, верните нам деньги".

В общем, это сложная история, пока преждевременно говорить о вариантах развития событий. Наш приоритет — это здоровье игроков, тренеров, персонала, наших семей, наших болельщиков.

Сейчас у нас и офисные сотрудники перешли на удаленную работу в соответствии с рекомендациями губернатора Московской области.

Ждем, наблюдаем за развитием событий. Когда будет уверенность, что вирус побежден, что пик прошел, клубы Единой лиги ВТБ соберутся и решат, в каком формате можно закончить или не закончить сезон»? — сказал Астахов в интервью «Р-Спорт».

На данный момент регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ приостановлен до 10 апреля.

«Химки» лидируют в турнирной таблице, одержав 18 побед в 19 матчах. В активе ЦСКА 15 побед. «Локомотив-Кубань» сыграл на один матч больше, одержал 14 побед и занимает третье место. 0