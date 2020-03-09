«Лейкерс» выиграли дерби у «Клипперс», «Торонто» одолел «Сакраменто»

победилв матче регулярного чемпионата НБА — 112:103 (27:25, 22:28, 36:28, 27:22).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Дэвис набрал 30 очков и сделал 8 подборов, на счету Джеймса — 28 очков и 7 подборов.

У «Клипперс» лучшей результативностью отметился Пол Джордж, набравший 31 очко и сделавший шесть подборов. Второй результат у Кавая Леонарда — 27 очков и 2 подбора.

Таким образом, прервалась серия «Клипперс» из шести побед. «Лейкерс» занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, «Клипперс» — вторые.

В другом матче дня «Торонто» на выезде победил «Сакраменто» со счетом 118:113 (22:22, 29:28, 27:24, 40:39).

У победителей 31 очко набрал Норман Пауэлл, еще 30 заработал Кайл Лаури, 23 — в активе Паскаля Сиакама. За «Кингз» 28 очков набрал Де`Аарон Фокс, украинец Алексей Лень заработал 15 очков и сделал 7 подборов.

«Торонто» (45-18) идет на втором месте в Восточной конференции, «Сакраменто» (28-36) — десятый на Западе.

Другие результаты:

«Финикс» — «Милуоки» 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40)

«Бостон» — «Оклахома» 104:105 (26:29, 37:23, 21:31, 20:22)

«Хьюстон» — «Орландо» 106:126 (24:34, 22:37, 30:34, 30:21)

«Даллас» — «Индиана» 109:112 (26:31, 26:24, 32:31, 25:26)

«Вашингтон» — «Майами» 89:100 (23:29, 31:28, 18:15, 17:28)

«Нью-Йорк» — «Детройт» 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)

«Кливленд» — «Сан-Антонио» 132:129 ОТ (35:18, 25:32, 27:41, 31:27, 14:11) 0