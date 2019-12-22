«Милуоки» обыграл «Нью-Йорк», «Юта» увеличила победную серию

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступилсо счетом 107:114 (33:31, 31:25, 22:28, 21:30).

Самым результативным игроком матча с 29 очками стал разыгрывающий «Хорнетс» Терри Розье. У «Джаз» Боян Богданович набрал 26 очков, Донован Митчелл — 20. Центровой «Юты» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов.

Для «Юты» эта победа стала пятой кряду, «Шарлотт» терпит второе поражение подряд.

«Шарлотт» (13-19) — девятый на Востоке, «Юта» (18-11) — шестая на Западе.

В другом матче дня «Нью-Йорк» дома уступил «Милуоки» — 102:123 (23:37, 31:31, 16:27, 32:28).

Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джулиус Рэндл, набравший 20 очков. Кевин Нокс записал в свой актив 19 очков.

«Нью-Йорк» потерпел второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

«Нью-Йорк» (7-23) — 14-й на Востоке, «Милуоки» (26-4) лидирует в этой конференции.

Другие результаты:

«Бруклин» — «Атланта» 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)

«Детройт» — «Чикаго» 107:119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)

«Филадельфия» — «Вашингтон» 125:108 (32:25, 33:28, 23:27, 37:28)

«Мемфис» — «Сакраменто» 119:115 (23:21, 37:29, 31:28, 28:37)

«Сан-Антонио» — «Клипперс» 109:134 (31:33, 30:39, 22:38, 26:24)

«Финикс» — «Хьюстон» 125:139 (35:36, 30:34, 30:36, 30:33) 0