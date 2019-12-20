«Химки» и ЦСКА одержали победы в Евролиге

Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги одержали победу над «Жальгирисом» — 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25).

По 25 очков в составе подмосковной команды набрали Алексей Швед и Стефан Йович. У «Жальгириса» 24 очка набрал центровой Джок Лэндейл.

Для «Химок» эта победа стала второй в последних семи матчах турнира.

В другом матче игрового дня московский ЦСКА в Стамбуле выиграл у «Эфеса» со счетом 81:80. Победу армейцам принес бросок Майка Джеймса за 17 секунд до окончания встречи.

В составе армейцев 28 очков записал на свой счет Джеймс. На счету Кайла Хайнса еще 16 очков.

Для «Эфеса» это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Евролиги. 0