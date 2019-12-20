ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
  • 16:49
    • Назван срок восстановления Селихова
    Все новости спорта

    «Химки» и ЦСКА одержали победы в Евролиге

    Баскетбол Евролига ЦСКА Химки Жальгирис Эфес Пилсен
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги одержали победу над «Жальгирисом» — 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25).

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    По 25 очков в составе подмосковной команды набрали Алексей Швед и Стефан Йович. У «Жальгириса» 24 очка набрал центровой Джок Лэндейл.

    Для «Химок» эта победа стала второй в последних семи матчах турнира.

    В другом матче игрового дня московский ЦСКА в Стамбуле выиграл у «Эфеса» со счетом 81:80. Победу армейцам принес бросок Майка Джеймса за 17 секунд до окончания встречи.

    В составе армейцев 28 очков записал на свой счет Джеймс. На счету Кайла Хайнса еще 16 очков.

    Для «Эфеса» это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Евролиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
  • 1.88
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли «Боруссия» Д за очки в Зинсхайме?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиорентина» — «Рома»: команды огорчат друг друга?
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Оторвется ли «Эйбар» от зоны вылета?
  • «Эйбар» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» Вчера в 20:580
  • 17:39
    • Миронова стала четвертой в спринте на этапе КМ в Анси
  • 22:46
    • «Химки» и ЦСКА одержали победы в Евролиге
  • 22:01
    • «Барыс» на выезде обыграл «Витязь»
    Роберто Фирмино Футбол «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило«Красным» пришлось проводить два матча за сутки на разных континентах Вчера в 22:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 21:51
    • «Спартак» заинтересовался форвардом «Ривер Плейта»
  • 21:32
    • Эмери: Верю в то, что назначение Артеты — это хорошее решение
  • 21:19
    • Блан может стать главным тренером «Монако»
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря 09:590
  • 17:54
    • Экс-наставник сборной России стал консультантом в ПСВ
  • 17:14
    • Рублев занял пятое место на турнире в ОАЭ
  • 17:04
    • Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •