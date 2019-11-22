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    Благодаря трипл-даблу Адетокунбо «Милуоки» обыграл «Портленд»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на своей площадке обыграл «Портленд» со счетом 137:129 (37:27, 35:31, 35:40, 30:31).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Лучшим в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 19 подборов и 15 передач. Эрик Бледсо записал в свой актив 30 очков.

    В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Си Джей Макколлум, который собрал дабл-дабл из 37 очков и 10 передач. Также дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил Скаль Лябисье.

    «Милуоки» одержал шестую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

    В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Детройтом», а «Портленд» встретится с «Кливлендом». 0

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