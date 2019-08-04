Базаревич назвал игру против Ирана полезной

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Ирана (84:91) в товарищеском матче.

«В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвертой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании.

Возможно, мы обольстились победой над сборной Иордании. Наша команда была под нагрузками, на сегодняшний результат могла повлиять вчерашняя тренировка. Хотели одержать победу в домашнем турнире.

Мы немного запутались в ротации, поскольку кто-то в форме, кто-то нет. Для этого этапа подготовки показали неплохую игру, сейчас хорошо двигали мяч и не сбивались на индивидуальные действия», — цитирует Базаревича ТАСС.

Сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. 0