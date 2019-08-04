Сборная России проиграла Ирану в Москве

Сборнаяпо баскетболу потерпела поражение от командыв товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 84:91 (24:18, 17:25, 29:25, 14:23).

Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, набравший 14 очков. 12 баллов в активе Виталия Фридзона.

Баскетболист команды Ирана Хамед Хаддади оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и сделав 14 подборов.

Сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах. Российская команда заняла второе место, сборная Иордании — третье. 0