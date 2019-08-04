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    Сборная России проиграла Ирану в Москве

    Сборная России
    Сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Ирана в товарищеском матче.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 84:91 (24:18, 17:25, 29:25, 14:23).

    Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, набравший 14 очков. 12 баллов в активе Виталия Фридзона.

    Баскетболист команды Ирана Хамед Хаддади оформил дабл-дабл, набрав 26 очков и сделав 14 подборов.

    Сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах. Российская команда заняла второе место, сборная Иордании — третье. 0

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