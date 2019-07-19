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    «Хьюстон» подписал чемпиона НБА

    НБА Хьюстон Рокетс Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
    «Хьюстон» объявил о подписании контракта с центровым Тайсоном Чендлером, сообщает пресс-служба «Рокетс».

    Тайсон Чендлер
    Тайсон Чендлер

    Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

    Чендлер в прошлом сезоне выступал за «Финикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в регулярном чемпионате провел 55 матчей со средними показателями 5,6 подбора и 3,1 очка за игру.

    Ранее Чендлер также защищал цвета «Чикаго», «Нью-Орлеана», «Шарлотт», «Далласа», «Нью-Йорк Никс», всего в регулярных чемпионатах сыграл 1134 матча, средняя статистика — 8,4 очка и 9,2 подбора.

    В 2011 году в составе «Далласа» Чендлер стал чемпионом НБА, годом позже в составе сборной США — олимпийским чемпионом. 0

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