ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Коламбус» — «Бостон»НХЛ. Бобровский пропустил всего одну шайбу от «Бостона», победный хет-трик Кутюра
  • 10:52
    • «Ак Барс» назвал имя нового главного тренера
  • 10:32
    • «Автомобилист» объявил об уходе 11 игроков
  • 09:22
    • Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
  • 08:57
    • «Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
  • 08:37
    • Дацюк объявил об уходе из СКА
    Все новости спорта

    «Милуоки» разгромил «Бостон», «Голден Стэйт» вновь обыграл «Хьюстон»

    НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс
    «Милуоки Бакс» разгромил «Бостон Селтикс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.

    Крис Миддлтон
    Крис Миддлтон

    Встреча, которая прошла в Милуоки, завершилась со счетом 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29).

    Главным героем встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который записал на свой счет 29 очков, 10 подборов, 4 результативные передачи, 2 перехвата и блок-шота. 28 очков в составе победителей набрал Крис Миддлтон, 21 — у Эрика Бледсо.

    Самым результативным в составе «Селтикс» стал Маркус Моррис, на счету которого 17 очков. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Эл Хорфорд — 15 очков, 8 подборов.

    «Милуоки» — «Бостон»

    Счет в серии стал ничейным — 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 4 мая.

    «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции у себя дома обыграл «Хьюстон Рокетс» — 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34).

    У победителей 29 очков набрал Кевин Дюрант, 21 — Клэй Томпсон, 20 — Стивен Карри.

    Лидер «Рокетс» Джеймс Харден, игравший с травмой глаза, записал себе в актив 29 очков, 7 подборов и 4 передачи.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет в Хьюстоне 5 мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Ливерпуль»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия или Швеция — кто победит в первом матче Чешских игр?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Что покажет «Монако» против окрыленного «Ренна»?
  • «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Барселона» и «Ливерпуль» в первом матче ничего не решат
  • «Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол «Спартак» не отмазался за тульский провалСМИ — о ничейном результате «Спартака» и «Рубина» в 26-м туре РПЛ Вчера в 11:120
  • 10:40
    • «Трактор» попрощался с 14 хоккеистами
  • 09:10
    • Вертонген потерял сознание во время матча с «Аяксом»
  • 22:23
    • «Монпелье» одержал волевую победу над ПСЖ
    Мохаммед Салах Футбол Финиш топ-5 европейских чемпионатов: кто кого?Где сохранилась интрига? Вчера в 03:490
  • Экспресс дня

  • «Барселона» охладит пыл «Ливерпуля»
  • 4.57
    •
  • 01:02
    • Тен Хаг: Блестящий вечер и блестящий результат
  • 00:50
    • Почеттино: Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя
  • 00:44
    • Сиссоко: Мы неудачно начали игру, наверное, нас сковал страх
    Мауро Икарди Футбол Трансферный дайджест. 23-29 апреляКого «Ювентус» видит в роли основного голкипера, уйдет ли Икарди из «Интера», сколько будет зарабатывать в «Реале» Погба и другие трансферные новости последних дней 29/04/2019 в 22:140
  • 21:59
    • Банк ВТБ купил «Динамо» за 1 рубль
  • 17:36
    • Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 миллионов рублей
  • 00:23
    • Эриксен: Мы сами помогли «Аяксу» победить нас
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить