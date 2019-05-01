«Милуоки» разгромил «Бостон», «Голден Стэйт» вновь обыграл «Хьюстон»

разгромилво втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.

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Встреча, которая прошла в Милуоки, завершилась со счетом 123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29).

Главным героем встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который записал на свой счет 29 очков, 10 подборов, 4 результативные передачи, 2 перехвата и блок-шота. 28 очков в составе победителей набрал Крис Миддлтон, 21 — у Эрика Бледсо.

Самым результативным в составе «Селтикс» стал Маркус Моррис, на счету которого 17 очков. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Эл Хорфорд — 15 очков, 8 подборов.

«Милуоки» — «Бостон»

Счет в серии стал ничейным — 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» 4 мая.

«Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции у себя дома обыграл «Хьюстон Рокетс» — 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34).

У победителей 29 очков набрал Кевин Дюрант, 21 — Клэй Томпсон, 20 — Стивен Карри.

Лидер «Рокетс» Джеймс Харден, игравший с травмой глаза, записал себе в актив 29 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет в Хьюстоне 5 мая. 0