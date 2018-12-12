«Хьюстон» обыграл «Портленд», «Торонто» победил «Клипперс»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Хьюстоне, завершилась со счетом 111:103 (27:29, 24:25, 30:24, 30:25).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Дамиан Лиллард, набравший 34 очка. Дабл-даблами отметились центровой Юсуф Нуркич (15 очков, 10 подборов) и форвард Аль-Фарук Амину (10 очков, 15 подборов).

В составе победителей Джеймс Харден набрал 29 очков, а Крис Пол оформил трипл-дабл из 11 очков, 11 подборов и 10 передач.

«Хьюстон» — «Портленд»

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 14-е место (12 побед, 14 поражений), а «Портленд» — восьмое (15 побед, 12 поражений).

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке уступил «Торонто Рэпторс» — 99:123 (23:36, 34:34, 17:33, 25:20).

Наибольший вклад в успех гостей внес Серж Ибака, в активе которого 25 очков, 9 подборов и 3 блок-шота. Кайла Лоури набрал 21 очко и сделал 7 передач.

У хозяев выделялся центровой Бобан Марьянович, набравший 18 очков.

«Клипперс» — «Торонто»

«Торонто» возглавляет Восточную конференцию (22 победы, 7 поражений). «Клипперс» идут четвертыми на Западе (17 побед, 10 поражений).

В еще одном матче «Сан-Антонио Сперс» дома разгромил «Финикс Санз» — 111:86 (29:20, 30:26, 29:18, 23:22). 0