Швед: Старались играть хорошо, только в четвертой четверти расслабились

Защитник «Химок»поделился эмоциями после матча св регулярном чемпионате Евролиги.

Напомним, подмосковная команда дома победила испанский клуб со счетом 87:72.

«Все знают, как играет "Гран-Канария" — это броски в первые пять секунд. Если начать играть с ними в такой баскетбол, то можно плохо закончить.

Мы, наоборот, старались играть помедленнее. Когда была возможность бежать, забить легкие очки, мы делали это.

Мы сыграли хорошо в защите, да и в нападении тоже. Результат матча логичный. Мы уже проиграли два матча с разницей в одно очко, не хотелось повторять это.

Поэтому решили в этом матче оторваться в счете, чтобы не было такой концовки. На самом деле мы играли просто — старались играть хорошо, только в четвертой четверти мы расслабились. А так мы всю игру контролировали.

Меня не удивил разрыв в счете по ходу матча. Мы знали, что должны добиться положительного результата после недавних неудач в Евролиге.

В нашу команду пришло много новых ребят, мы только сыгрываемся. Поэтому не всегда получается результат с первых матчей», — приводит слова Шведа «Р-Спорт». 0