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    Швед: Старались играть хорошо, только в четвертой четверти расслабились

    Химки Евролига
    Защитник «Химок» Алексей Швед поделился эмоциями после матча с «Гран-Канарией» в регулярном чемпионате Евролиги.

    Алексей Швед
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    Напомним, подмосковная команда дома победила испанский клуб со счетом 87:72.

    «Все знают, как играет "Гран-Канария" — это броски в первые пять секунд. Если начать играть с ними в такой баскетбол, то можно плохо закончить.

    Мы, наоборот, старались играть помедленнее. Когда была возможность бежать, забить легкие очки, мы делали это.

    Мы сыграли хорошо в защите, да и в нападении тоже. Результат матча логичный. Мы уже проиграли два матча с разницей в одно очко, не хотелось повторять это.

    Поэтому решили в этом матче оторваться в счете, чтобы не было такой концовки. На самом деле мы играли просто — старались играть хорошо, только в четвертой четверти мы расслабились. А так мы всю игру контролировали.

    Меня не удивил разрыв в счете по ходу матча. Мы знали, что должны добиться положительного результата после недавних неудач в Евролиге.

    В нашу команду пришло много новых ребят, мы только сыгрываемся. Поэтому не всегда получается результат с первых матчей», — приводит слова Шведа «Р-Спорт». 0

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