Определились все пары плей-офф НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации завершились все матчи регулярного чемпионата. Таким образом, стали известны все пары плей-офф.

Лучшая команда Запада «Хьюстон» в первом раунде встретится с «Миннесотой», которая вырвала билет в плей-офф в противостоянии с «Денвером». Действующий чемпион «Голден Стэйт» поборется с «Сан-Антонио».

«Портленд», занявший в таблице третью строчку, сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Юта» померится силами с «Оклахомой».

«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф

На Востоке лучшим стал «Торонто», который начнет плей-офф противостоянием с «Вашингтоном», тогда как «Бостон» посоревнуется с «Милуоки». «Филадельфия» вышла на «Майами», а «Кливленд» — на «Индиану».

Матчи на вылет стартуют в ночь с субботы на воскресенье.

Западная конференция:

«Хьюстон» (1) – «Миннесота» (8)

«Голден Стэйт» (2) – «Сан-Антонио» (7)

«Портленд» (3) – «Нью-Орлеан» (6)

«Оклахома» (4) – «Юта» (5)

Восточная конференция:

«Торонто» (1) – «Вашингтон» (8)

«Бостон» (2) – «Милуоки» (7)

«Филадельфия» (3) – «Майами» (6)

«Кливленд» (4) – «Индиана» (5)