Определились все пары плей-офф НБА

Лучшая команда Запада «Хьюстон» в первом раунде встретится с «Миннесотой», которая вырвала билет в плей-офф в противостоянии с «Денвером». Действующий чемпион «Голден Стэйт» поборется с «Сан-Антонио».
«Портленд», занявший в таблице третью строчку, сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Юта» померится силами с «Оклахомой».
«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф
На Востоке лучшим стал «Торонто», который начнет плей-офф противостоянием с «Вашингтоном», тогда как «Бостон» посоревнуется с «Милуоки». «Филадельфия» вышла на «Майами», а «Кливленд» — на «Индиану».
Матчи на вылет стартуют в ночь с субботы на воскресенье.
Западная конференция:
«Хьюстон» (1) – «Миннесота» (8)
«Голден Стэйт» (2) – «Сан-Антонио» (7)
«Портленд» (3) – «Нью-Орлеан» (6)
«Оклахома» (4) – «Юта» (5)
Восточная конференция:
«Торонто» (1) – «Вашингтон» (8)
«Бостон» (2) – «Милуоки» (7)
«Филадельфия» (3) – «Майами» (6)
«Кливленд» (4) – «Индиана» (5)