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    Определились все пары плей-офф НБА

    НБА Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Майами Хит Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс
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    Защитник «Портленда» Дамиан Лиллард
    На фото:Защитник «Портленда» Дамиан Лиллард
    В Национальной баскетбольной ассоциации завершились все матчи регулярного чемпионата. Таким образом, стали известны все пары плей-офф.

    Лучшая команда Запада «Хьюстон» в первом раунде встретится с «Миннесотой», которая вырвала билет в плей-офф в противостоянии с «Денвером». Действующий чемпион «Голден Стэйт» поборется с «Сан-Антонио».

    «Портленд», занявший в таблице третью строчку, сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Юта» померится силами с «Оклахомой».

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    На Востоке лучшим стал «Торонто», который начнет плей-офф противостоянием с «Вашингтоном», тогда как «Бостон» посоревнуется с «Милуоки». «Филадельфия» вышла на «Майами», а «Кливленд» — на «Индиану».

    Матчи на вылет стартуют в ночь с субботы на воскресенье.

    Западная конференция:

    «Хьюстон» (1) – «Миннесота» (8)
    «Голден Стэйт» (2) – «Сан-Антонио» (7)
    «Портленд» (3) – «Нью-Орлеан» (6)
    «Оклахома» (4) – «Юта» (5)

    Восточная конференция:

    «Торонто» (1) – «Вашингтон» (8)
    «Бостон» (2) – «Милуоки» (7)
    «Филадельфия» (3) – «Майами» (6)
    «Кливленд» (4) – «Индиана» (5)

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