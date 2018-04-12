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    «Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф

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    Баскетболисты «Миннесоты»
    На фото:Баскетболисты «Миннесоты»
    В регулярном чемпионате НБА прошел заключительный игровой день. Среди всех матчей наибольшее значение имела игра «Миннесота» — «Денвер».

    Встреча, которая прошла в «Таргет-центре», завершилась со счетом 112:106 ОТ (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5).

    Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 5 передач. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов.

    У гостей выделялся Никола Йокич. Он записал себе в актив 35 очков и 10 подборов, но в решающие моменты он допустил несколько важных промахов.

    Благодаря этой победе «Миннесота» заняла восьмое место на Западе и вышла в плей-офф впервые с 2004 года. «Денвер» остался на девятой позиции и завершил сезон.

    «Миннесота» — «Денвер»

    Другие результаты:

    «Майами» – «Торонто» — 116:109 OT (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)
    «Орландо» – «Вашингтон» — 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)
    «Филадельфия» – «Милуоки» — 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)
    «Чикаго» – «Детройт» — 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)
    «Нью-Орлеан» – «Сан-Антонио» — 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)
    «Кливленд» – «Нью-Йорк» — 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)
    «Бостон» – «Бруклин» — 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)
    «Оклахома-Сити» – «Мемфис» — 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)
    «Портленд» – «Юта» — 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)
    «Клипперс» – «Лейкерс» — 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)
    «Сакраменто» – «Хьюстон» — 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)

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