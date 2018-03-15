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    УНИКС проиграл «Баварии»

    Еврокубок УНИКС
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    УНИКС
    На фото:УНИКС
    Мюнхенская «Бавария» в третьем матче 1/4 финала Кубка Европы обыграла казанский УНИКС со счетом 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Реджи Реддинг, набравший 23 очка, ещё 21 очко на свой счёт записал Джаред Каннингем.

    В составе казанцев отличился Трент Локкетт, набравший 16 очков.

    В следующую стадию вышла немецкая команда. В полуфинале мюнхенцы сыграют с «Дарюшафакой».

    Санкт-петербургский «Зенит» в третьем четвертьфинальном матче Еврокубка также уступил «Реджо-Эмилия» и покинул турнир.

    Встреча закончилась победой итальянцев со счетом 105:99 (20:22, 25:18, 25:31, 35:28).

    В составе победителей отличился Крис Райт, набравший 25 очков. В составе «Зенита» 23 очка на свой счёт записал Евгений Воронов, ещё 19 очков набрал Кайл Курич.

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