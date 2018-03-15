УНИКС проиграл «Баварии»

Мюнхенскаяв третьем матче 1/4 финала Кубка Европы обыграла казанскийсо счетом 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Реджи Реддинг, набравший 23 очка, ещё 21 очко на свой счёт записал Джаред Каннингем.

В составе казанцев отличился Трент Локкетт, набравший 16 очков.

В следующую стадию вышла немецкая команда. В полуфинале мюнхенцы сыграют с «Дарюшафакой».

Санкт-петербургский «Зенит» в третьем четвертьфинальном матче Еврокубка также уступил «Реджо-Эмилия» и покинул турнир.

Встреча закончилась победой итальянцев со счетом 105:99 (20:22, 25:18, 25:31, 35:28).

В составе победителей отличился Крис Райт, набравший 25 очков. В составе «Зенита» 23 очка на свой счёт записал Евгений Воронов, ещё 19 очков набрал Кайл Курич.