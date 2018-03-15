УНИКС проиграл «Баварии»

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Реджи Реддинг, набравший 23 очка, ещё 21 очко на свой счёт записал Джаред Каннингем.
В составе казанцев отличился Трент Локкетт, набравший 16 очков.
В следующую стадию вышла немецкая команда. В полуфинале мюнхенцы сыграют с «Дарюшафакой».
Санкт-петербургский «Зенит» в третьем четвертьфинальном матче Еврокубка также уступил «Реджо-Эмилия» и покинул турнир.
Встреча закончилась победой итальянцев со счетом 105:99 (20:22, 25:18, 25:31, 35:28).
В составе победителей отличился Крис Райт, набравший 25 очков. В составе «Зенита» 23 очка на свой счёт записал Евгений Воронов, ещё 19 очков набрал Кайл Курич.