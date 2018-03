«Кливленд» взял верх над «Финиксом», Джеймс оформил трипл-дабл

Баскетболистыпотерпели поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27).

Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, который оформил 14-й в сезоне трипл-дабл (28 очков, 13 подборов и 11 передач). Джордан Кларксон добавил в копилку 23 очка, Кайл Корвер — 22.

У «Санс» лучшими были Джош Джексон (19) и Ти Джей Уоррен (19 + 10 подборов). Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке чуть меньше 5 минут и отметился 2 очками и 2 подборами.

Для «Финикса» это поражение стало шестым подряд и 50-м в 69 матчах текущего сезона.

«Кливленд» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (39 побед, 28 поражений), «Финикс» — 14-й на «Западе» (19-50).

«Оклахома» победила «Атланту», Уэстбрук оформил 100-й трипл-дабл

«Лейкерс» на своей площадки переиграли «Денвер» — 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21).

У «озерных» дабл-даблы оформили Кайл Кузма (26 очков и 13 подборов) и Джулиус Рэндл (26 + 13 подборов), Айзея Томас добавил в копилку 23 очка.

В составе «Наггетс» 26 очков и 10 подборов собрал Уилсон Чендлер, Джамал Мюррей отметился 18 баллами, Никола Йокич — 15.

«Лейкерс» идут 11-ми на «Западе» (31-36), «Денвер» — 10-й (37-31).

