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    «Хьюстон» победил «Сан-Антонио», «Оклахома» обыграла «Сакраменто»

    НБА Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс
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    «Сперс» выпали из зоны плей-офф
    На фото:«Сперс» выпали из зоны плей-офф
    Баскетболисты «Хьюстона» победили «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:93 (25:21, 29:22, 34:24, 21:26).

    Наибольший вклад в успех «Рокетс» внес Джеймс Харден, набравший 28 очков. Крис Пол отметился 18 баллами, Тревор Ариза — 15.

    У «Сперс» выделялись Брин Форбс (14), Деррик Уайт (14) и Руди Гэй (13).

    «Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (53 победы, 14 поражений), «Сан-Антонио» — 10-й (37-30).

    «Оклахома-Сити» нанесла поражение «Сакраменто» — 106:101 (19:16, 27:24, 32:39, 28:22).

    В составе «Тандер» лучшим был Расселл Уэстбрук, сделавший 99-й в карьере и 20-й в нынешнем сезоне трипл-дабл (17 очков, 10 подборов и 11 передач). Лидер хозяев забил 7 из 19 бросков с игры, включая 2 из 3 трехочковых. Пол Джордж и Кармело Энтони набрали по 21 очку каждый, Кори Брюэр добавил в копилку 16 очков.

    У «Кингз» Богдан Богданович набросал 19 очков, дабл-дабл на счету Де'Арона Фокса (11 + 10 передач).

    «Оклахома-Сити» занимает четвертое место на «Западе» (40-29), «Сакраменто» — 13-й (21-47).

    Другие результаты:

    «Мемфис» – «Милуоки» — 103:121 (24:32, 26:32, 23:26, 30:31)



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