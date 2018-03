«Портленд» победил «Миннесоту», Лиллард набрал 35 очков

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 108:99 (19:24, 25:25, 31:29, 33:21).

Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард. Си Джей Макколум принес «Трэйл Блэйзерс» 19 очков, Юсуф Нуркич и Шабазз напьер — по 16.

У проигравших отличился центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 17 подборов. Эндрю Уиггинс набросал 21 балл, Джефф Тиг — 13.

«Портленд» занимает четвертое место в таблице Западной конференции (36 побед, 26 поражений), «Миннесота» — на третьей строке (38-27).

«Сакраменто» прервал серию из пяти поражений подряд, победив «Бруклин» со счетом 116:111 ОТ (22:31, 31:20, 20:28, 27:21, 16:11).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Демарре Кэрролл, набравший 22 очка. Дабл-дабл в составе гостей оформил центровой Джарретт Аллен (14 очков и 11 подборов). У «Кингз» по 17 очков набрали разыгрывающий Де'Аарон Фокс и форвард Уилли Коули-Стайн.

«Сакраменто» идет 12-м на «Западе» (19-43), «Бруклин» — 13-й на «Востоке» (20-43).

