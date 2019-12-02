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    Источник: Изменения в данные Московской лаборатории внёс муж директора

    Токио-2020 Допинг Скандалы Между тем
    Изменения в данные Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству в начале 2019 года, внёс Евгений Молчалов, муж директора лаборатории Елены Молчаловой, сообщает Sports Integrity Initiative.

    Московская лаборатория
    Московская лаборатория

    В отчёте комитета ВАДА по соответствию говорится, что с данными лаборатории работала группа лиц, которая пыталась скрыть изменения, произведённые непосредственно перед передачей ВАДА в декабре 2018 года.

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    • По данным источника, в первый день визита экспертов ВАДА в Москву 17 декабря 2018 года Евгений Молчалов, который является системным администратором лаборатории, произвёл откат к базе данных ноября 2015 года (когда Григорий Родченков оставил должность директора лаборатории).

    Российские власти утверждали, что Мочалов перенёс файлы на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске.

    Однако группа, проводившая расследование, сочла объяснение неправдоподобным, так как на диске было доступно 93% свободного места.

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    • Манипуляции были обнаружены, когда следователи нашли, что при откате данных Мочалов поставил дату 8 января 2019 года в формате, используемом в США (01/08/2019). Это привело к тому, что вся система была датирована 1 августа, а 8 января.

    Источник также сообщает, что российская сторона признала факт внесения изменений в данные вплоть до 16 января 2019 года. 0

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