прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 3.10

Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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Хачанов

Карен шестой раз в карьере вышел в третий раунд британского мэйджора.

В прошлом году российский теннисист обыграл на этой стадии португальца Нуну Боржеша и в итоге добрался до 1/4 финала.

Хачанов начал текущий турнир с победы над британцем Билли Харрисом — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.

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Во втором круге 30-летний россиянин выиграл у немца Янника Ханфмана — 6:3, 6:4, 6:4.

Это был всего лишь третий официальный матч Хачанова на траве в текущем сезоне.

В середине июня он проиграл американцу Итану Куинну в первом круге «пятисотника» в Галле.

На неделе перед Уимблдоном Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Мартину Дамму в рамках выставочного матча в Херлингеме.

В этом году Карен пока ни разу не проходил дальше третьего круга на уровне «Больших шлемов».

Коболли

Флавио второй год подряд вышел в третий круг Уимблдона.

В прошлом сезоне итальянский теннисист добрался до четвертьфинала на британском мэйджоре.

В первом матче на этой неделе у Коболли был нервный матч против аргентинца Мариано Навоне — 1:6, 7:6, 3:6, 7:6.

Во втором раунде его соперником был австралиец Джеймс Дакворт — 7:5, 3:6, 7:6, 6:1.

Коболии тоже сыграл лишь один матч на траве перед Уимблдоном. В середине июня он проиграл Фрэнсису Тиафо на «пятисотнике» в Галле.

Это был его первый матч после Ролан Гаррос, на котором он дошел до финала.

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом году Флавио выиграл «пятисотник» в Акапулько и дошел до финала в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.68, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.18.

Прогноз: Карен, безусловно, способен создать интригу, но, скорее всего, он не сможет остановить итальянца, который одинаково опасен на всех покрытиях.

3.10 Победа Коболли с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Хачанов — Коболли позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли с форой по сетам (-1,5) за 3.10.