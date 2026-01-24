Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Лернера Тьена в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 25 января, начало — в 08:00 мск.

Медведев

У Даниила в предыдущем раунде был тяжелейший матч против Фабиана Марожана.

Медведев сделал почти невозможное, совершив камбэк с 0-2 по сетам.

Интересно, что российский теннисист выиграл меньше половины пятисетовиков — 10 из 23-х.

В первом круге Медведев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга — 7:5, 6:2, 7:6.

Во втором раунде Даниил одержал волевую победу над французом Кантеном Алисом — 6:7, 6:3, 6:4, 6:2.

Текущая победная серия Медведева составляет уже восемь матчей. В начале января он выиграл турнир в Брисбене. В финале россиянин обыграл Брэндона Накашиму, а в остальных раундах его соперниками были Мартон Фучович, Фрэнсис Тиафо, Камиль Майхшак и Алекс Микельсен.

Медведев вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» впервые с US Open-2024.

Тьен

Лернер второй год подряд вышел в 1/8 финала на австралийском мэйджоре.

В отличие от прошлого сезона, сейчас уже никого не удивляют успехи американца, учитывая прогресс, которого он добился за последний год.

Правда, уже в первом раунде у Тьена был тяжелейший матч против Маркоса Гирона — 7:6, 4:6, 3:6, 7:6, 6:2.

Во втором круге 20-летний теннисист обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:2, 5:7, 6:1, 6:0.

В третьем матча Тьен остановил португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4, 6:2.

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: год назад Даниил проиграл Лернеру во втором круге Australian Open в невероятном пятисетовом матче — 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7.

После этого они провели еще два матча: в Пекине Медведев не смог доиграть из-за травмы, а в Шанхае россиянин одержал победу со счетом 7:6, 6:7, 6:4.

«Я не очень люблю с ним играть, но он, наверное, тоже не любит: все наши матчи — это страдания на своей подаче, жесткие длинные розыгрыши.

Я говорил об этом еще до турнира или даже до Брисбена: буду наслаждаться. Будут размены на задней линии, хорошая оборона, обводящие удары. Постараюсь получить удовольствие от тенниса и, может, где-то его удивить», — сказал Медведев перед очередным матчем против Тьена.

Скорее всего, Даниил прав — предстоящий матч может превратиться в еще один затяжной марафон.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.98.