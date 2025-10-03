Чешка Линда Носкова сыграет против британки Сонай Картал в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск.
Картал
Сонай впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.
Британка не попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/4 финала ей надо было выиграть четыре матча.
В 1/8 финала Картал преподнесла сенсацию, одержав победу над Миррой Андреевой (7:5, 2:6, 7:5).
В предыдущих раундах она не не отдала соперницам ни одного сета.
В стартовом матче Картал спокойно обыграла американку Алисию Паркс — 6:3, 6:2.
Во втором круге ее соперницей была представительница Австралии Дарья Касаткина — 6:3, 6:0.
В третьем раунде Картал одержала победу над австралийкой Майей Джойнт — 6:3, 6:2.
Сонай впервые в этом году выиграла четыре матча подряд.
Носкова
Линда тем временем попала в список сеяных и стартовала сразу со второго круга.
В отличие от Картал, чешка провела пока лишь три неполных матча.
В 1/8 финала Носкова спокойно обыграла россиянку Анастасию Потапову — 6:2, 6:4.
В третьем раунде она встречалась с Циньвэнь Чжэн, которая не смогла завершить матч из-за травмы локтя.
Китаянка снялась при счете 6:4: 3:6, 3:0 в пользу соперницы.
Еще в одном матче Носкова одержала уверенную победу над китаянкой Сиюй Ван — 6:3, 6:2.
Линда повторила свой лучший результат на уровне WTA 1000 в этом году. В феврале она добралась до четвертьфинала на турнире в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Картал в этом матче можно поставить за 2.59, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: весной Линда выиграла у Сонай на грунте в Риме со счетом 6:4, 6:2. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Сложно сказать, сможет ли Носкова подтвердить статус фаворитки. Картал чересчур уверенно играет на пекинских кортах.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.