прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Чешка Линда Носкова сыграет против британки Сонай Картал в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск.

Картал

Сонай впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.

Британка не попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/4 финала ей надо было выиграть четыре матча.

В 1/8 финала Картал преподнесла сенсацию, одержав победу над Миррой Андреевой (7:5, 2:6, 7:5).

В предыдущих раундах она не не отдала соперницам ни одного сета.

В стартовом матче Картал спокойно обыграла американку Алисию Паркс — 6:3, 6:2.

Прогнозы на теннис

Во втором круге ее соперницей была представительница Австралии Дарья Касаткина — 6:3, 6:0.

В третьем раунде Картал одержала победу над австралийкой Майей Джойнт — 6:3, 6:2.

Сонай впервые в этом году выиграла четыре матча подряд.

Носкова

Линда тем временем попала в список сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В отличие от Картал, чешка провела пока лишь три неполных матча.

В 1/8 финала Носкова спокойно обыграла россиянку Анастасию Потапову — 6:2, 6:4.

В третьем раунде она встречалась с Циньвэнь Чжэн, которая не смогла завершить матч из-за травмы локтя.

Китаянка снялась при счете 6:4: 3:6, 3:0 в пользу соперницы.

Еще в одном матче Носкова одержала уверенную победу над китаянкой Сиюй Ван — 6:3, 6:2.

Линда повторила свой лучший результат на уровне WTA 1000 в этом году. В феврале она добралась до четвертьфинала на турнире в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Картал в этом матче можно поставить за 2.59, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: весной Линда выиграла у Сонай на грунте в Риме со счетом 6:4, 6:2. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Сложно сказать, сможет ли Носкова подтвердить статус фаворитки. Картал чересчур уверенно играет на пекинских кортах.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Картал — Носкова позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.