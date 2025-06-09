Арнальди — Штруфф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 9 июня 2025 года

Итальянец Маттео Арнальди сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 9 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Штруфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео в этом году провел пока 28 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и 13 поражений.

Лучшим результатом итальянца в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании он обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:4).

На Ролан Гаррос Арнальди в первом круге выиграл у Феликса Оже-Альяссима, а во втором уступил соотечественнику Флавио Коболли.

В текущем сезоне Арнальди не смог пройти первый круг на пяти турнирах.

Прогнозы на теннис

В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что в прошлом году Арнальди провел лишь три матча на траве — прошел раунд в Лондоне и проиграл на старте Уимблдона.

Штруфф

Ян-Леннард провалил первую половину сезона, по итогам которой оказался за пределами топ-100.

Сложно сказать, что случилось, но на данный момент у него просто ужасный баланс — всего лишь четыре победы и 15 поражений.

Текущая серия поражений Штруффа составляет четыре матча.

Кроме того, ранее был отрезок, на котором он проиграл восемь матчей подряд.

В прошлом году Штруфф хорошо играл на траве (выиграл шесть из восьми матчей), но сейчас он, похоже, очень далек от своей оптимальной формы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.77, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: два предыдущих матча между итальянцем и немцем получились весьма напряженными — в обоих случаях им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, сценарий предстоящей встречи тоже не разочарует.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.