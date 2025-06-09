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    Арнальди продлит серию поражений Штруффа?

    Арнальди — Штруфф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Штруфф
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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 9 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Штруфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 09 Июня 2025 года

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •  Маттео Арнальди 16:00 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •

    Арнальди

    Маттео в этом году провел пока 28 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и 13 поражений.

    Лучшим результатом итальянца в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании он обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:4).

    На Ролан Гаррос Арнальди в первом круге выиграл у Феликса Оже-Альяссима, а во втором уступил соотечественнику Флавио Коболли.

    В текущем сезоне Арнальди не смог пройти первый круг на пяти турнирах.

    Прогнозы на теннис

    В контексте предстоящего матча также стоит отметить, что в прошлом году Арнальди провел лишь три матча на траве — прошел раунд в Лондоне и проиграл на старте Уимблдона.

    Штруфф

    Ян-Леннард провалил первую половину сезона, по итогам которой оказался за пределами топ-100.

    Сложно сказать, что случилось, но на данный момент у него просто ужасный баланс — всего лишь четыре победы и 15 поражений.

    Текущая серия поражений Штруффа составляет четыре матча.

    Кроме того, ранее был отрезок, на котором он проиграл восемь матчей подряд.

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    В прошлом году Штруфф хорошо играл на траве (выиграл шесть из восьми матчей), но сейчас он, похоже, очень далек от своей оптимальной формы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.77, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: два предыдущих матча между итальянцем и немцем получились весьма напряженными — в обоих случаях им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, сценарий предстоящей встречи тоже не разочарует.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнальди — Штруфф?

    Матч Арнальди — Штруфф состоится 09 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнальди — Штруфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 25,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнальди — Штруфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 25,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Штруфф?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Штруфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.77, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.05.

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    Арнальди — Штруфф: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 09.06.202516:00. Арнальди продлит серию поражений Штруффа?
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