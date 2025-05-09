Аранго — Андреева. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Эмилиана Аранго
Мирра Андреева
Аранго
В первом круге Эмилиана с трудом выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой — 7:6, 5:7, 6:4.
Перед этим колумбийка прошла квалификацию — обыграла представительницу Канады Марину Стакушич и француженку Леолию Жанжан.
Аранго прервала серию из пяти поражений.
После турнира WTA 500 в мексиканской Мериде, на котором она проиграла в финале Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6, Аранго не прошла ни раунде в Анталье, Боготе, Мадриде и испанском Вике.
Аранго занимает 97-е место в рейтинге WTA.
Андреева
Мирра в конце прошлого месяца дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.
В столице Испании российская теннисистка выиграла у Мари Боузковой, Магдалены Френх и Юлии Стародубцевой.
В 1/4 фирала Андреева проиграла американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 1:6.
На турнире в Штутгарте Мирра прошла только первый круг, а во втором ее спокойно остановила Екатерина Александрова.
Переход с харда на грунте получился для Андреевой не таким простым, как ожидалось.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Андреева спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Аранго можно поставить за 8.80.
Прогноз: два года назад Мирра обыграла Эмилиану в квалификации Ролан Гаррос — 6:0, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче колумбийка тоже возьмет максимум два-три гейма.
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Рекомендуемая ставка: победа Аранго с форой по геймам (-7,0) за 2.04.