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    Андреева обыграет Аранго со счетом 6:0, 6:0?

    Аранго — Андреева. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Аранго — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2025 года

    Эмилиана Аранго

  • Колумбия
    •  Эмилиана Аранго 12:00 Мирра Андреева

    Мирра Андреева

  • Россия
    •

    Аранго

    В первом круге Эмилиана с трудом выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой — 7:6, 5:7, 6:4.

    Перед этим колумбийка прошла квалификацию — обыграла представительницу Канады Марину Стакушич и француженку Леолию Жанжан.

    Аранго прервала серию из пяти поражений.

    Прогнозы на теннис

    После турнира WTA 500 в мексиканской Мериде, на котором она проиграла в финале Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6, Аранго не прошла ни раунде в Анталье, Боготе, Мадриде и испанском Вике.

    Аранго занимает 97-е место в рейтинге WTA.

    Андреева

    Мирра в конце прошлого месяца дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

    В столице Испании российская теннисистка выиграла у Мари Боузковой, Магдалены Френх и Юлии Стародубцевой.

    В 1/4 фирала Андреева проиграла американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 1:6.

    На турнире в Штутгарте Мирра прошла только первый круг, а во втором ее спокойно остановила Екатерина Александрова.

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    Переход с харда на грунте получился для Андреевой не таким простым, как ожидалось.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Андреева спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Аранго можно поставить за 8.80.

    Прогноз: два года назад Мирра обыграла Эмилиану в квалификации Ролан Гаррос — 6:0, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче колумбийка тоже возьмет максимум два-три гейма.

    Рекомендуемая ставка: победа Аранго с форой по геймам (-7,0) за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аранго — Андреева?

    Матч Аранго — Андреева состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аранго — Андреева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Аранго с форой по геймам (-7,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аранго — Андреева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Аранго с форой по геймам (-7,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аранго — Андреева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аранго — Андреева?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Андреева спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Аранго можно поставить за 8.80.

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    Аранго — Андреева: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Андреева обыграет Аранго со счетом 6:0, 6:0?
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