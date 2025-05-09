Аранго — Андреева. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аранго

В первом круге Эмилиана с трудом выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой — 7:6, 5:7, 6:4.

Перед этим колумбийка прошла квалификацию — обыграла представительницу Канады Марину Стакушич и француженку Леолию Жанжан.

Аранго прервала серию из пяти поражений.

Прогнозы на теннис

После турнира WTA 500 в мексиканской Мериде, на котором она проиграла в финале Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6, Аранго не прошла ни раунде в Анталье, Боготе, Мадриде и испанском Вике.

Аранго занимает 97-е место в рейтинге WTA.

Андреева

Мирра в конце прошлого месяца дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

В столице Испании российская теннисистка выиграла у Мари Боузковой, Магдалены Френх и Юлии Стародубцевой.

В 1/4 фирала Андреева проиграла американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 1:6.

На турнире в Штутгарте Мирра прошла только первый круг, а во втором ее спокойно остановила Екатерина Александрова.

Переход с харда на грунте получился для Андреевой не таким простым, как ожидалось.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Андреева спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Аранго можно поставить за 8.80.

Прогноз: два года назад Мирра обыграла Эмилиану в квалификации Ролан Гаррос — 6:0, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче колумбийка тоже возьмет максимум два-три гейма.

Рекомендуемая ставка: победа Аранго с форой по геймам (-7,0) за 2.04.