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    Сможет ли Свтолина продлить победную серию?

    Утидзима — Свитолина. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Утидзима — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против японки Моюки Утидзимы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Утидзима — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 30 Апреля 2025 года

    Моюка Учиджима

  • Япония
    •  Моюка Учиджима 17:30 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Утидзима

    Моюка впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-50.

    На текущем турнире главным сюрпризом стала победа японской теннисистки над Джессикой Пегулой в третьем круге — 6:3, 6:2.

    В 1/8 финала Утидзима выиграла у россиянки Екатерины Александровой — 6:4, 7:6.

    В остальных матчах Утидзима обыграла американку Робин Монтгомери и Онс Жабер (4:6, 6:3, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    До этого лучшим результатом Моюки в текущем сезоне был выход в четвертьфинал грунтового турнира во французском Руане.

    Свитолина

    Элина на этом турнире пока не проиграла ни одного сета.

    В 1/8 финала украинская теннисистка одержала победу над гречанкой Марией Саккари — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде Свитолина остановила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:3, 6:4.

    Еще в одном матче она выиграла у британки Сонай Картал — 6:3, 6:1.

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    Победная серия Свитолиной теперь составляет восемь матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнире в Руане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.68, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: в прошлом году Элина разгромила японку на олимпийском турнире в Париже — 6:2, 6:1. Несмотря на очевидный прогресс Утидзимы, считаем, что украинка без проблем выйдет в полуфинал.

    Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-3,5) за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Утидзима — Свитолина?

    Матч Утидзима — Свитолина состоится 30 апреля 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Утидзима — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свитолиной с форой по геймам (-3,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Утидзима — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свитолиной с форой по геймам (-3,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Утидзима — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Утидзима — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.68, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.28.

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    Утидзима — Свитолина: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 30.04.202517:30. Сможет ли Свтолина продлить победную серию?
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