Утидзима — Свитолина. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Украинка Элина Свитолина сыграет против японки Моюки Утидзимы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Утидзима — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Утидзима

Моюка впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-50.

На текущем турнире главным сюрпризом стала победа японской теннисистки над Джессикой Пегулой в третьем круге — 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Утидзима выиграла у россиянки Екатерины Александровой — 6:4, 7:6.

В остальных матчах Утидзима обыграла американку Робин Монтгомери и Онс Жабер (4:6, 6:3, 6:4).

Прогнозы на теннис

До этого лучшим результатом Моюки в текущем сезоне был выход в четвертьфинал грунтового турнира во французском Руане.

Свитолина

Элина на этом турнире пока не проиграла ни одного сета.

В 1/8 финала украинская теннисистка одержала победу над гречанкой Марией Саккари — 6:3, 6:4.

В третьем раунде Свитолина остановила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:3, 6:4.

Еще в одном матче она выиграла у британки Сонай Картал — 6:3, 6:1.

Победная серия Свитолиной теперь составляет восемь матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнире в Руане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.68, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в прошлом году Элина разгромила японку на олимпийском турнире в Париже — 6:2, 6:1. Несмотря на очевидный прогресс Утидзимы, считаем, что украинка без проблем выйдет в полуфинал.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-3,5) за 1.95.