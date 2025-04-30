Утидзима — Свитолина. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Моюка Учиджима
Элина Свитолина
Утидзима
Моюка впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-50.
На текущем турнире главным сюрпризом стала победа японской теннисистки над Джессикой Пегулой в третьем круге — 6:3, 6:2.
В 1/8 финала Утидзима выиграла у россиянки Екатерины Александровой — 6:4, 7:6.
В остальных матчах Утидзима обыграла американку Робин Монтгомери и Онс Жабер (4:6, 6:3, 6:4).
До этого лучшим результатом Моюки в текущем сезоне был выход в четвертьфинал грунтового турнира во французском Руане.
Свитолина
Элина на этом турнире пока не проиграла ни одного сета.
В 1/8 финала украинская теннисистка одержала победу над гречанкой Марией Саккари — 6:3, 6:4.
В третьем раунде Свитолина остановила представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:3, 6:4.
Еще в одном матче она выиграла у британки Сонай Картал — 6:3, 6:1.
Победная серия Свитолиной теперь составляет восемь матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнире в Руане.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.68, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: в прошлом году Элина разгромила японку на олимпийском турнире в Париже — 6:2, 6:1. Несмотря на очевидный прогресс Утидзимы, считаем, что украинка без проблем выйдет в полуфинал.
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Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-3,5) за 1.95.