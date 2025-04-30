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    Мирра снова проиграет Гауфф?

    Андреева — Гауфф. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Гауфф
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Мирра второй год подряд дошла на мадридском «тысячнике» до четвертьфинала.

    В 2024-м Андреева проиграла на этой стадии Арине Соболенко (1:6, 4:6).

    На текущем турнире 18-летняя россиянка пока не отдала ни одного сета.

    В первом матче Мирра выиграла у чешки Мари Боузковой (6:3, 6:4), а во втором — у польки Магдалены Френх (7:5, 6:3).

    В 1/8 финала Андреева одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой (6:1, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В этом году Мирра провела уже 29 матчей. На этом отрезке у нее 24 победы и пять поражений.

    Гауфф

    Кори тем временем выиграла три матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.

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    • В отличие от Андреевой, американка уже успела проиграть один сет на этом турнире.

    В стартовом матче Гауфф одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

    В следующем матче Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

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    Гауфф впервые дошла в Мадриде до четвертьфинала. Ранее ее лучшим результатом на этом турнире был четвертый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.78, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.04.

    Прогноз: Мирра дважды проиграла Кори в 2023 году — на Ролан Гаррос и на US Open. Есть подозрение, что на этот раз у россиянки не будет проблем в матче против американской теннисистки. Более того, вполне вероятно, что она обыграет четвертую ракетку мира с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-3,5) за 2.43.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Гауфф?

    Матч Андреева — Гауфф состоится 30 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой с форой по геймам (-3,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой с форой по геймам (-3,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.43.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.78, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.04.

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    Андреева — Гауфф: прогноз и ставка за 2.43, статистика, коэффициенты матча 30.04.202512:00. Мирра снова проиграет Гауфф?
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