Андреева — Гауфф. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Андреева
Мирра второй год подряд дошла на мадридском «тысячнике» до четвертьфинала.
В 2024-м Андреева проиграла на этой стадии Арине Соболенко (1:6, 4:6).
На текущем турнире 18-летняя россиянка пока не отдала ни одного сета.
В первом матче Мирра выиграла у чешки Мари Боузковой (6:3, 6:4), а во втором — у польки Магдалены Френх (7:5, 6:3).
В 1/8 финала Андреева одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой (6:1, 6:4).
В этом году Мирра провела уже 29 матчей. На этом отрезке у нее 24 победы и пять поражений.
Гауфф
Кори тем временем выиграла три матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.
В отличие от Андреевой, американка уже успела проиграть один сет на этом турнире.
В стартовом матче Гауфф одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.
В следующем матче Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).
Гауфф впервые дошла в Мадриде до четвертьфинала. Ранее ее лучшим результатом на этом турнире был четвертый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.78, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.04.
Прогноз: Мирра дважды проиграла Кори в 2023 году — на Ролан Гаррос и на US Open. Есть подозрение, что на этот раз у россиянки не будет проблем в матче против американской теннисистки. Более того, вполне вероятно, что она обыграет четвертую ракетку мира с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-3,5) за 2.43.