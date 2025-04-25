ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише Леонид Вайсфельд «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
    Все новости спорта

    Пегула выйдет в третий круг не встретив сопротивления?

    Пегула — Лис. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Джессика Пегула
    Прогноз и ставки на Пегула — Лис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Пегула
    Джессика Пегула из США сыграет против Евы Лис из Германии во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Лис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2025 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 20:00 Ева Лис

    Ева Лис

  • Германия
    •

    Пегула

    Сезон на грунте для Джессики Пегулы стартовал с победы в Чарльстоне. Американка в финале переиграла соотечественницу Софию Кенин (6:3, 7:5).

    Пегула после триумфа в Чарльстоне выдала победную серию из шести матчей, которая прервалась в поединке второго круга турнира в Штутгарте. Пегула в двух сетах уступила россиянке Екатерине Александровой (0:6, 4:6).

    В этой встрече Пегула не выполнил подачи на вылет, допустила три ошибки на собственной подачи и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Пегула занимает 3 место.

    Лис

    Ева Лис из Германии стартовала с победы на турнире в Мадриде. В первом круге соревнований немка выиграла у сербки Теодоры Костович (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 17 минут.

    За это время Ева Лис один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

    Сезон на грунте для Евы Лис начался в Испании, где спортсменка провела три встречи, затем последовало выступление в Германии.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В рейтинге WTA Ева Лис занимает 68 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.20, Лис букмекеры предлагают за 4.60.

    Прогноз: Какие бы у Евы Лис не были амбиции на турнир в Мадриде, скорее всего выступление немецкой теннисистки завершится во втором круге «тысячника». Так как в соперницах — третья ракетка планеты Джессика Пегула, которой будет очень сложно противостоять.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пегула — Лис?

    Матч Пегула — Лис состоится 25 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пегула — Лис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пегула — Лис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пегула — Лис?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пегула — Лис?

    Коэффициенты букмекеров: : На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.20, Лис букмекеры предлагают за 4.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бадоса — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Комесана — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бонзи — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Медведев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Соболенко — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Попырин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Худжанд — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Барс — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пегула — Лис: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 25.04.202520:00. Пегула выйдет в третий круг не встретив сопротивления?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры