Пегула — Лис. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Джессика Пегула
Ева Лис
Пегула
Сезон на грунте для Джессики Пегулы стартовал с победы в Чарльстоне. Американка в финале переиграла соотечественницу Софию Кенин (6:3, 7:5).
Пегула после триумфа в Чарльстоне выдала победную серию из шести матчей, которая прервалась в поединке второго круга турнира в Штутгарте. Пегула в двух сетах уступила россиянке Екатерине Александровой (0:6, 4:6).
В этой встрече Пегула не выполнил подачи на вылет, допустила три ошибки на собственной подачи и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В женской теннисной ассоциации Пегула занимает 3 место.
Лис
Ева Лис из Германии стартовала с победы на турнире в Мадриде. В первом круге соревнований немка выиграла у сербки Теодоры Костович (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 17 минут.
За это время Ева Лис один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Сезон на грунте для Евы Лис начался в Испании, где спортсменка провела три встречи, затем последовало выступление в Германии.
В рейтинге WTA Ева Лис занимает 68 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.20, Лис букмекеры предлагают за 4.60.
Прогноз: Какие бы у Евы Лис не были амбиции на турнир в Мадриде, скорее всего выступление немецкой теннисистки завершится во втором круге «тысячника». Так как в соперницах — третья ракетка планеты Джессика Пегула, которой будет очень сложно противостоять.
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