Пегула — Лис. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Джессика Пегула из США сыграет против Евы Лис из Германии во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Лис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пегула

Сезон на грунте для Джессики Пегулы стартовал с победы в Чарльстоне. Американка в финале переиграла соотечественницу Софию Кенин (6:3, 7:5).

Пегула после триумфа в Чарльстоне выдала победную серию из шести матчей, которая прервалась в поединке второго круга турнира в Штутгарте. Пегула в двух сетах уступила россиянке Екатерине Александровой (0:6, 4:6).

В этой встрече Пегула не выполнил подачи на вылет, допустила три ошибки на собственной подачи и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Пегула занимает 3 место.

Лис

Ева Лис из Германии стартовала с победы на турнире в Мадриде. В первом круге соревнований немка выиграла у сербки Теодоры Костович (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 17 минут.

За это время Ева Лис один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Сезон на грунте для Евы Лис начался в Испании, где спортсменка провела три встречи, затем последовало выступление в Германии.

В рейтинге WTA Ева Лис занимает 68 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.20, Лис букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: Какие бы у Евы Лис не были амбиции на турнир в Мадриде, скорее всего выступление немецкой теннисистки завершится во втором круге «тысячника». Так как в соперницах — третья ракетка планеты Джессика Пегула, которой будет очень сложно противостоять.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.90.