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    Шелтон снова обыграет Навоне?

    Шелтон — Навоне. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Навоне
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Бен Шелтон

  • США
    •  Бен Шелтон 11:00 Мариано Навоне

    Мариано Навоне

  • Аргентина
    •

    Шелтон

    Бен стал одним из главных героев прошлой неделе, по итогам которой он поднялся в рейтинге на 12-ю строчку.

    Вопреки ожиданиям, американский теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене.

    В решающем матче Шелтон проиграл второй ракетке мира Саше Звереву 2:6, 4:6.

    В остальных раундах Шелтон выиграл у Борны Гойо, Ботика ван де Зандшульпа, Лучано Дардери и Франсиско Серундоло (2:6, 7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Это пока что лучший результат Шелтона после полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    Навоне

    Мариано в первом круге одержал уверенную победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:4.

    Аргентинец спокойно справился с непростой подачей 21-летнего француза, который в прошлом сезоне успешно играл на всех покрытиях, в том числе на грунте.

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    • На прошлой неделе Навоне обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима на старте турнира в Мюнхене. Правда, сразу после этого латиноамериканец уступил Давиду Гоффену (6:0, 5:7, 6:1).

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    Ранее в этом сезоне Навоне смог пройти дальше второго раунда только на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Шелтона можно поставить за 1.85, а на победу Навоне — за 1.95.

    Прогноз: в прошлом году Бен спокойно переиграл аргентинца в Токио, а в текущем сезоне — на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Но это было на харде, тогда как на грунте Навоне вполне способен удивить американского теннисиста. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Навоне?

    Матч Шелтон — Навоне состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Навоне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Навоне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Навоне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Навоне?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Шелтона можно поставить за 1.85, а на победу Навоне — за 1.95.

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