Шелтон — Навоне. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Бен Шелтон
Мариано Навоне
Шелтон
Бен стал одним из главных героев прошлой неделе, по итогам которой он поднялся в рейтинге на 12-ю строчку.
Вопреки ожиданиям, американский теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене.
В решающем матче Шелтон проиграл второй ракетке мира Саше Звереву 2:6, 4:6.
В остальных раундах Шелтон выиграл у Борны Гойо, Ботика ван де Зандшульпа, Лучано Дардери и Франсиско Серундоло (2:6, 7:6, 6:4).
Это пока что лучший результат Шелтона после полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.
Навоне
Мариано в первом круге одержал уверенную победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:4.
Аргентинец спокойно справился с непростой подачей 21-летнего француза, который в прошлом сезоне успешно играл на всех покрытиях, в том числе на грунте.
На прошлой неделе Навоне обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима на старте турнира в Мюнхене. Правда, сразу после этого латиноамериканец уступил Давиду Гоффену (6:0, 5:7, 6:1).
Ранее в этом сезоне Навоне смог пройти дальше второго раунда только на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Шелтона можно поставить за 1.85, а на победу Навоне — за 1.95.
Прогноз: в прошлом году Бен спокойно переиграл аргентинца в Токио, а в текущем сезоне — на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Но это было на харде, тогда как на грунте Навоне вполне способен удивить американского теннисиста. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.