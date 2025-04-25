Шелтон — Навоне. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен стал одним из главных героев прошлой неделе, по итогам которой он поднялся в рейтинге на 12-ю строчку.

Вопреки ожиданиям, американский теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене.

В решающем матче Шелтон проиграл второй ракетке мира Саше Звереву 2:6, 4:6.

В остальных раундах Шелтон выиграл у Борны Гойо, Ботика ван де Зандшульпа, Лучано Дардери и Франсиско Серундоло (2:6, 7:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

Это пока что лучший результат Шелтона после полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Навоне

Мариано в первом круге одержал уверенную победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:4, 6:4.

Аргентинец спокойно справился с непростой подачей 21-летнего француза, который в прошлом сезоне успешно играл на всех покрытиях, в том числе на грунте.

На прошлой неделе Навоне обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима на старте турнира в Мюнхене. Правда, сразу после этого латиноамериканец уступил Давиду Гоффену (6:0, 5:7, 6:1).

Ранее в этом сезоне Навоне смог пройти дальше второго раунда только на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Шелтона можно поставить за 1.85, а на победу Навоне — за 1.95.

Прогноз: в прошлом году Бен спокойно переиграл аргентинца в Токио, а в текущем сезоне — на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Но это было на харде, тогда как на грунте Навоне вполне способен удивить американского теннисиста. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.