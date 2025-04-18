Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Вопреки ожиданиям, Саша спокойно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

В первом круге немецкий теннисист выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 6:1.

После этого Зверев одержал уверенную победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:2.

Но также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до финала, Зверев еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогнозы на теннис

На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.

Грикспор

У Таллона тоже пока не было серьезных проблем на этой неделе.

В первом матче нидерландский теннисист выиграл у 19-летнего американца Лернера Тьена — 6:4, 6:2.

Во втором раунде Грикспор остановил немца Янника Ханфманна — 7:6, 6:3.

В начале апреля Грикспор дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Марракеше, после чего проиграл Артуру Фису на старте «тысячника» в Монте-Карло.

Грикспор выиграл не менее двух матчей на четырех из последних пяти турниров.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: на самом деле здесь не настолько все очевидно — Сашу ждет встреча с человеком, который с некоторых пор стал для него очень неудобным соперником. Более того, в прошлом месяце Зверев проиграл Грикспору в Индиан-Уэллс — 6:4, 6:7, 6:7. В предстоящем матче немец и нидерландец, скорее всего, тоже устроят серьезные разборки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.