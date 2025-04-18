ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой Интер — БаварияНесломленные нерадзурри пережили бурю. И выбили «Баварию» из ЛЧ НеймарМесси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами
    Все новости спорта

    Сможет ли Зверев обыграть Грикспора?

    Зверев — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мюнхене 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Таллон Грикспор
    Прогноз и ставки на Зверев — Грикспор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Вопреки ожиданиям, Саша спокойно прошел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

    В первом круге немецкий теннисист выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 6:1.

    После этого Зверев одержал уверенную победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:2.

    Но также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до финала, Зверев еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.

    Грикспор

    У Таллона тоже пока не было серьезных проблем на этой неделе.
     В первом матче нидерландский теннисист выиграл у 19-летнего американца Лернера Тьена — 6:4, 6:2.

    Во втором раунде Грикспор остановил немца Янника Ханфманна — 7:6, 6:3.

    В начале апреля Грикспор дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Марракеше, после чего проиграл Артуру Фису на старте «тысячника» в Монте-Карло.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Грикспор выиграл не менее двух матчей на четырех из последних пяти турниров.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: на самом деле здесь не настолько все очевидно — Сашу ждет встреча с человеком, который с некоторых пор стал для него очень неудобным соперником. Более того, в прошлом месяце Зверев проиграл Грикспору в Индиан-Уэллс — 6:4, 6:7, 6:7. В предстоящем матче немец и нидерландец, скорее всего, тоже устроят серьезные разборки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Зверев — Грикспор?

    Матч Зверев — Грикспор состоится 18 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Зверев — Грикспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Какую сделать ставку на матч Зверев — Грикспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Грикспор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Грикспор?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Гоффен — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Муньяр — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бергс — Дедура-Паломеро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алькарас — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:50
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ягеллония — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наварро — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Грикспор: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 18.04.202512:00. Сможет ли Зверев обыграть Грикспора?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры