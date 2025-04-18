ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой Интер — БаварияНесломленные нерадзурри пережили бурю. И выбили «Баварию» из ЛЧ
    Все новости спорта

    Зацепится ли Рузе за положительный результат?

    Понше — Рузе. Ставка (к. 2.45) и прогноз на турнир в Руане 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Понше — Рузе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рузе
    Француженка Джессика Понше сыграет против румынки Елены Рузе четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Понше — Рузе, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Руан. Женщины 18 Апреля 2025 года

    Джессика Понше

  • Франция
    •  Джессика Понше 12:30 Габриэла Рьюз

    Габриэла Рьюз

  • Румыния
    •

    Понше

    На турнире в Руане Джессика Понше уже провела четыре матча, теннисистка прошла через отборочные матчи. Во всех матчах французской спортсменке противостояли исключительно соперницы из Франции. В квалификации Понше одолела Лью Ян Фун (6:4, 4:6, 6:3), Тианцоа Ракотоманга (7:6, 6:4).

    В первом круге французского розыгрыша Понше переиграла Марго Рувруа (6:2, 6:4). Во втором раунде соревнований спортсменка оказалась сильнее Фионы Ферро (7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Джессика Понше занимает 146 место в рейтинге WTA.

    Рузе

    В первом круге рейтингового турнира в Руане Рузе француженку Эльзу Жакмо (1:6, 6:1, 6:4). В битве за выход в четвертьфинал румынка обыграла итальянку Камиллу Розателло (6:0, 6:4).

    В этом матче румынская теннисистка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 90 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рузе в этом матче можно поставить за 1.33, победу Понше букмекеры предлагают за 3.33.

    Прогноз: Румынская теннисистка Рузе подходит к матчу в качестве фаворита, статусом выше соперницы.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Понше — Рузе?

    Матч Понше — Рузе состоится 18 апреля 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Понше — Рузе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Какую сделать ставку на матч Понше — Рузе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Понше — Рузе?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Понше — Рузе?

    Коэффициенты букмекеров: : На Рузе в этом матче можно поставить за 1.33, победу Понше букмекеры предлагают за 3.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алькарас — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:50
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ягеллония — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наварро — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Понше — Рузе: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 18.04.202512:30. Зацепится ли Рузе за положительный результат?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры