Француженка Джессика Понше сыграет против румынки Елены Рузе четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Понше — Рузе, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Понше

На турнире в Руане Джессика Понше уже провела четыре матча, теннисистка прошла через отборочные матчи. Во всех матчах французской спортсменке противостояли исключительно соперницы из Франции. В квалификации Понше одолела Лью Ян Фун (6:4, 4:6, 6:3), Тианцоа Ракотоманга (7:6, 6:4).

В первом круге французского розыгрыша Понше переиграла Марго Рувруа (6:2, 6:4). Во втором раунде соревнований спортсменка оказалась сильнее Фионы Ферро (7:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

Джессика Понше занимает 146 место в рейтинге WTA.

Рузе

В первом круге рейтингового турнира в Руане Рузе француженку Эльзу Жакмо (1:6, 6:1, 6:4). В битве за выход в четвертьфинал румынка обыграла итальянку Камиллу Розателло (6:0, 6:4).

В этом матче румынская теннисистка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 90 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рузе в этом матче можно поставить за 1.33, победу Понше букмекеры предлагают за 3.33.

Прогноз: Румынская теннисистка Рузе подходит к матчу в качестве фаворита, статусом выше соперницы.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.45.