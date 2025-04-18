Джессика Понше
Габриэла Рьюз
Понше
На турнире в Руане Джессика Понше уже провела четыре матча, теннисистка прошла через отборочные матчи. Во всех матчах французской спортсменке противостояли исключительно соперницы из Франции. В квалификации Понше одолела Лью Ян Фун (6:4, 4:6, 6:3), Тианцоа Ракотоманга (7:6, 6:4).
В первом круге французского розыгрыша Понше переиграла Марго Рувруа (6:2, 6:4). Во втором раунде соревнований спортсменка оказалась сильнее Фионы Ферро (7:6, 6:4).
Джессика Понше занимает 146 место в рейтинге WTA.
Рузе
В первом круге рейтингового турнира в Руане Рузе француженку Эльзу Жакмо (1:6, 6:1, 6:4). В битве за выход в четвертьфинал румынка обыграла итальянку Камиллу Розателло (6:0, 6:4).
В этом матче румынская теннисистка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 90 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Рузе в этом матче можно поставить за 1.33, победу Понше букмекеры предлагают за 3.33.
Прогноз: Румынская теннисистка Рузе подходит к матчу в качестве фаворита, статусом выше соперницы.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-5.5) с коэффициентом 2.45.