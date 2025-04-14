Кудерметова
Вероника пробилась в основную сетку грунтового «пятисотника» в Штутгарте через квалификацию.
Российская теннисистка легко прошла отбор — в первом раунде разгромила Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна, а во втором — бывшую пятую ракетку мира Сару Эррани.
Для Кудерметовой это уже второй турнир на грунте в этом сезоне. Две недели назад она прошла один раунд в Чарлстоне — после победы над Марией Матеас проиграла Аманде Анисимовой.
В прошлом году Кудерметова обыграла на старте турнира в Штутгарте чешку Барбору Крейчикову, а во втором круге уступила Елене Рыбакиной.
Шнайдер
Результаты и теннис Дианы в начале сезона стали большим разочарованием.
Достаточно сказать, что после Открытого чемпионата Австралии россиянка провалила целую серию турниров и выиграла всего лишь четыре матча.
Вскоре после турнира в Чарлстоне, на котором она проиграла во втором круге Екатерине Александровой (2:6, 1:6), стало известно, что во время грунтового сезона Шнайдер будет тренироваться под руководством экс-первой ракетки мира Динары Сафиной.
«Я в таком предвкушении! Она экс-первая ракетка мира, а я никогда не работала с женщиной-тренером. Так что для меня это тоже будет новый опыт. Я очень рада и думаю, что сотрудничество получится отличным», — призналась 20-летняя теннисистка.
Возможно, теперь к Шнайдер наконец-то вернется уверенность, благодаря которой она в прошлом году закрепилась в топ-20.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: несмотря на то, что Шнайдер воодушевлена сотрудничеством с Сафиной, считаем, что сейчас опасно ставить на ее победу. Кудерметова, судя по квалификации, тоже хорошо подготовилась к турниру.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.