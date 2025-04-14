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    Кудерметова и Шнайдер устроят шоу?

    Кудерметова — Шнайдер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянки Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Вероника пробилась в основную сетку грунтового «пятисотника» в Штутгарте через квалификацию.

    Российская теннисистка легко прошла отбор — в первом раунде разгромила Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна, а во втором — бывшую пятую ракетку мира Сару Эррани.

    Для Кудерметовой это уже второй турнир на грунте в этом сезоне. Две недели назад она прошла один раунд в Чарлстоне — после победы над Марией Матеас проиграла Аманде Анисимовой.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Кудерметова обыграла на старте турнира в Штутгарте чешку Барбору Крейчикову, а во втором круге уступила Елене Рыбакиной.

    Шнайдер

    Результаты и теннис Дианы в начале сезона стали большим разочарованием.

    Достаточно сказать, что после Открытого чемпионата Австралии россиянка провалила целую серию турниров и выиграла всего лишь четыре матча.

    Вскоре после турнира в Чарлстоне, на котором она проиграла во втором круге Екатерине Александровой (2:6, 1:6), стало известно, что во время грунтового сезона Шнайдер будет тренироваться под руководством экс-первой ракетки мира Динары Сафиной.

    «Я в таком предвкушении! Она экс-первая ракетка мира, а я никогда не работала с женщиной-тренером. Так что для меня это тоже будет новый опыт. Я очень рада и думаю, что сотрудничество получится отличным», — призналась 20-летняя теннисистка.

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    Возможно, теперь к Шнайдер наконец-то вернется уверенность, благодаря которой она в прошлом году закрепилась в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: несмотря на то, что Шнайдер воодушевлена сотрудничеством с Сафиной, считаем, что сейчас опасно ставить на ее победу. Кудерметова, судя по квалификации, тоже хорошо подготовилась к турниру.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Кудерметова — Шнайдер?

    Матч Кудерметова — Шнайдер состоится 14 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Какую сделать ставку на матч Кудерметова — Шнайдер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Шнайдер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Шнайдер?

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.52.

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