Россиянки Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника пробилась в основную сетку грунтового «пятисотника» в Штутгарте через квалификацию.

Российская теннисистка легко прошла отбор — в первом раунде разгромила Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна, а во втором — бывшую пятую ракетку мира Сару Эррани.

Для Кудерметовой это уже второй турнир на грунте в этом сезоне. Две недели назад она прошла один раунд в Чарлстоне — после победы над Марией Матеас проиграла Аманде Анисимовой.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Кудерметова обыграла на старте турнира в Штутгарте чешку Барбору Крейчикову, а во втором круге уступила Елене Рыбакиной.

Шнайдер

Результаты и теннис Дианы в начале сезона стали большим разочарованием.

Достаточно сказать, что после Открытого чемпионата Австралии россиянка провалила целую серию турниров и выиграла всего лишь четыре матча.

Вскоре после турнира в Чарлстоне, на котором она проиграла во втором круге Екатерине Александровой (2:6, 1:6), стало известно, что во время грунтового сезона Шнайдер будет тренироваться под руководством экс-первой ракетки мира Динары Сафиной.

«Я в таком предвкушении! Она экс-первая ракетка мира, а я никогда не работала с женщиной-тренером. Так что для меня это тоже будет новый опыт. Я очень рада и думаю, что сотрудничество получится отличным», — призналась 20-летняя теннисистка.

Возможно, теперь к Шнайдер наконец-то вернется уверенность, благодаря которой она в прошлом году закрепилась в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: несмотря на то, что Шнайдер воодушевлена сотрудничеством с Сафиной, считаем, что сейчас опасно ставить на ее победу. Кудерметова, судя по квалификации, тоже хорошо подготовилась к турниру.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.