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    Оже-Альяссим проиграет Альтмайеру?

    Оже-Альяссим — Альтмайер. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Альтмайер
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2025 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 13:30 Даниэль Альтмайер

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
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    Оже-Альяссим

    В прошлом году Феликс провел на грунте больше 20 матчей.

    В 2024-м он выиграл хотя бы один матч на всех грунтовых турнирах, в которых принимал участие.

    При этом на «Мастерсе» в Мадриде Оже-Альяссим остановился в шаге от титула, уступив в финале Андрею Рублеву.

    Кроме того, канадец стал одним из героев олимпийского турнира в Париже. Феликс дошел до полуфинала, где проиграла Карлосу Алькарасу. Потом еще был матч за третье место, в котором он уступил Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    В общем, на грунте Оже-Альяссим порой так же опасен, как и на харде. К слову, ранее в этом году он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье и дошел до финала на «пятисотнике» в Дубае.

    Альтмайер

    Даниэль тем временем попал в основную сетку через квалификацию.

    В отборе главным сюрпризом стала победа немецкого теннисиста над опытным испанским грунтовиком Хауме Муньяром — 7:5, 3:6, 7:5. Еще в одном матче он выиграл у француза Пьера-Юго Эрбера — 7:6, 6:3.

    Интересно, что в начале минувшей недели Альтмайер проиграл финну Отто Виртанену на старте грунтового турнира в Марракеше.

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    Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Альтмайер провел на грунте около 40 матчей, но серьезные результаты у него были только на уровне «челленджеров».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.34, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 3.26.

    Прогноз: Феликс, в отличие от соперника, еще ни разу в этом сезоне не играл на грунте, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода. Не факт, что Оже-Альяссим подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.06.

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