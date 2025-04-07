Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юньчаокэтэ

Бу впервые в карьере сыграет в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу.

На выходных китайский теннисист прошел квалификацию, выиграв у 18-летнего норвежца Николая Будкова-Кьера и испанца Альберта Рамоса.

В начале минувшей недели Юньчаокэте проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту на старте турнира в Бухаресте.

Также стоит обратить внимание, что Бу еще ни разу в карьере не выигрывал матч на уровне основной сетки грунтового турнира.

Прогнозы на теннис

Но китайца при этом все равно не стоит недооценивать: в феврале он очень достойно провел матч против второй ракетки мира Александра Зверева (6:7, 4:6) на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Музетти

Лоренцо тем временем после 2021 года ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше третьего круга.

В прошлом сезоне итальянец обыграл на Лазурном берегу Тейлора Фрица и Артура Фиса, после чего уступил Новаку Джоковичу.

Лучшим результатом Музетти в Монте-Карло пока остается выход в четвертьфинал в 2023-м.

В прошлом сезоне Музетти выиграл 18 из 28-ми матчей на грунте, а его главным достижением стало третье место на олимпийском турнире в Париже.

В этом сезоне Музетти выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 4.20, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: итальянцу, возможно, придется понервничать, потому что китаец, как оказалось, тоже неплохо играет на грунте, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.