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    Музетти отдаст Юньчаокэтэ не больше трех-четырех геймов?

    Юньчаокэтэ — Музетти. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2025 года

    Bu Yunchaokete

  • Монте-Карло. Мужчины
    •  Bu Yunchaokete 13:30 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Юньчаокэтэ

    Бу впервые в карьере сыграет в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу.

    На выходных китайский теннисист прошел квалификацию, выиграв у 18-летнего норвежца Николая Будкова-Кьера и испанца Альберта Рамоса.

    В начале минувшей недели Юньчаокэте проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту на старте турнира в Бухаресте.

    Также стоит обратить внимание, что Бу еще ни разу в карьере не выигрывал матч на уровне основной сетки грунтового турнира.

    Прогнозы на теннис

    Но китайца при этом все равно не стоит недооценивать: в феврале он очень достойно провел матч против второй ракетки мира Александра Зверева (6:7, 4:6) на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    Музетти

    Лоренцо тем временем после 2021 года ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше третьего круга.

    В прошлом сезоне итальянец обыграл на Лазурном берегу Тейлора Фрица и Артура Фиса, после чего уступил Новаку Джоковичу.

    Лучшим результатом Музетти в Монте-Карло пока остается выход в четвертьфинал в 2023-м.

    В прошлом сезоне Музетти выиграл 18 из 28-ми матчей на грунте, а его главным достижением стало третье место на олимпийском турнире в Париже.

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    В этом сезоне Музетти выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 4.20, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.23.

    Прогноз: итальянцу, возможно, придется понервничать, потому что китаец, как оказалось, тоже неплохо играет на грунте, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

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    Юньчаокэтэ — Музетти: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 07.04.202513:30. Музетти отдаст Юньчаокэтэ не больше трех-четырех геймов?
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