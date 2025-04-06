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    Сможет ли Пегула обыграть Кенин в решающем матче?

    Пегула — Кенин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Чарлстоне 6 апреля 2025 года

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    Джессика Пегула
    Американки Джессика Пегула и София Кенин встреятся в финале турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 06 Апреля 2025 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 21:30 Софья Кенин

    Софья Кенин

  • США
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    Пегула

    Джессика четвертый раз в сезоне сыграет в финале.

    Ранее в 2025-м американская теннисистка добралась до финала в Аделаиде, стала чемпионкой в Остине и уступила Арине Соболенко в решающем матче на «тысячнике» в Майами, благодаря чему поднялась в рейтинге на четвертую строчку.

    В полуфинале текущего турнира Пегула одержала победу над Екатериной Александровой — 6:2, 2:6, 7:5. В решающем сете россиянка вела со счетом 4:2.

    В четвертьфинале четвертая ракетка мира выиграла у прошлогодней чемпионки Даниэль Коллинз — 1:6, 6:3, 6:0.

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    В остальных матчах на этой неделе Пегула легко переиграла белоруску Ирину Шиманович и австралийку Айлу Томлянович.

    Пегула выиграла 16 из последних 18 матчей.

    Кенин

    София дошла до финала десятый раз в карьере и впервые в этом сезоне.

    В полуфинале ее соперницей была Аманда Анисимова, которая снялась из-за проблем со спиной при счете 5:2 в пользу Кенин в первом сете.

    В отличие от Пегулы, которая оказалась в числе сеяных, Кенин для выхода в финал надо было выиграть пять матчей. При этом она пока не отдала ни сета на текущем турнире.

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    В предыдущих раундах чемпионка Australian Open-2020 выиграла Бернарды Перы, Белинды Бенчич (6:0, 6:3), Дарьи Касаткиной (6:3, 7:6) и Анны Калинской (6:4, 6:3).

    Интересно, что за весь прошлый сезон Кенин выиграла на грунте лишь пять матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.54, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.48.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. При этом в прошлом году Джессика выиграла у Софии во втором раунде US Open со счетом 7:6, 6:3. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. Судя по недавним матчам, Кенин готова к борьбе за титул.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Пегула — Кенин: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 06.04.202521:30. Сможет ли Пегула обыграть Кенин в решающем матче?
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