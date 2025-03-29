Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против сербки Ольги Данилович в полуфинале турнира WTA 125 в Анталье (Турция). Матч пройдет 29 марта, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Селехметьева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Данилович

На текущем турнире сербская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом матче Данилович выиграла у представительницы Латвии Аделины Лачиновой — 6:1, 6:3.

В следующем раунде ее соперницей стала хорватка Яна Фетт, которая проиграла первый сет со счетом 0:6, после чего решила не выходить на вторую партию.

В четвертьфинале Данилович разгромила швейцарку Симону Вальтер — 6:2, 6:2.

Прогнозы на теннис

Благодаря успешному выступлению на этой неделе Ольга дебютирует в топ-40.

Лучшим результатом Данилович в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Селехметьева

Оксана впервые в этом году выиграла три подряд матча на уровне основной сетки.

В первом круге соперницей россиянки была немка Нома Ноа-Акугуэ — 6:4, 7:5.

Во втором раунде Селехметьева остановила Камиллу Рахимову — 6:3, 3:6, 6:0.

Для победы над словенкой Тамарой Зиданшек 22-летней теннисистке хватило двух сетов — 7:6, 6:3.

Селехметьева занимает 152-е место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Данилович в этом матче можно поставить за 1.23, победу Селехметьевой букмекеры предлагают за 3.82.

Прогноз: рискнем предположить, что Оксана все-таки сможет навязать борьбу сербской теннисистке. Вполне вероятно, что Селехметьева и Данилович проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.97.