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    Селехметьева обыграет Данилович и выйдет в финал?

    Данилович — Селехметьева. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Анталье 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Данилович — Селехметьева
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    Оксана Селехметьева
    Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против сербки Ольги Данилович в полуфинале турнира WTA 125 в Анталье (Турция). Матч пройдет 29 марта, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Селехметьева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Данилович

    На текущем турнире сербская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В первом матче Данилович выиграла у представительницы Латвии Аделины Лачиновой — 6:1, 6:3.

    В следующем раунде ее соперницей стала хорватка Яна Фетт, которая проиграла первый сет со счетом 0:6, после чего решила не выходить на вторую партию.

    В четвертьфинале Данилович разгромила швейцарку Симону Вальтер — 6:2, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Благодаря успешному выступлению на этой неделе Ольга дебютирует в топ-40.

    Лучшим результатом Данилович в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

    Селехметьева

    Оксана впервые в этом году выиграла три подряд матча на уровне основной сетки.

    В первом круге соперницей россиянки была немка Нома Ноа-Акугуэ — 6:4, 7:5.

    Во втором раунде Селехметьева остановила Камиллу Рахимову — 6:3, 3:6, 6:0.

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    Для победы над словенкой Тамарой Зиданшек 22-летней теннисистке хватило двух сетов — 7:6, 6:3.

    Селехметьева занимает 152-е место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Данилович в этом матче можно поставить за 1.23, победу Селехметьевой букмекеры предлагают за 3.82.

    Прогноз: рискнем предположить, что Оксана все-таки сможет навязать борьбу сербской теннисистке. Вполне вероятно, что Селехметьева и Данилович проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.97.

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    Данилович — Селехметьева: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 29.03.202511:00. Селехметьева обыграет Данилович и выйдет в финал?
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