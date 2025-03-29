Данилович
На текущем турнире сербская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В первом матче Данилович выиграла у представительницы Латвии Аделины Лачиновой — 6:1, 6:3.
В следующем раунде ее соперницей стала хорватка Яна Фетт, которая проиграла первый сет со счетом 0:6, после чего решила не выходить на вторую партию.
В четвертьфинале Данилович разгромила швейцарку Симону Вальтер — 6:2, 6:2.
Благодаря успешному выступлению на этой неделе Ольга дебютирует в топ-40.
Лучшим результатом Данилович в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Селехметьева
Оксана впервые в этом году выиграла три подряд матча на уровне основной сетки.
В первом круге соперницей россиянки была немка Нома Ноа-Акугуэ — 6:4, 7:5.
Во втором раунде Селехметьева остановила Камиллу Рахимову — 6:3, 3:6, 6:0.
Для победы над словенкой Тамарой Зиданшек 22-летней теннисистке хватило двух сетов — 7:6, 6:3.
Селехметьева занимает 152-е место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Данилович в этом матче можно поставить за 1.23, победу Селехметьевой букмекеры предлагают за 3.82.
Прогноз: рискнем предположить, что Оксана все-таки сможет навязать борьбу сербской теннисистке. Вполне вероятно, что Селехметьева и Данилович проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.97.