Австралиец Алекс Де Минор сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс в первом матче одержал победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:4.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс австралийский теннисист легко выиграл у Давида Гоффена и Хуберта Хуркача, после чего неожиданно проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

Но главной неудачей пока что остается поражение от хорвата Марина Чилича на старте турнира в Дубае.

При этом ранее в этом сезоне Де Минор дошел до четвертьфинала на Australian Open и остановился в шаге от титула на «пятисотнике» в Роттердаме (проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу).

Прогнозы на теннис

В прошлом году Де Минор добрался в Майами до четвертого круга.

Фонсека

Жоао тем временем стал самым молодым игроком в третьем раунде «Мастерса» в Майами с 2007 года.

В первом круге 18-летний теннисист одержал волевую победу над 19-летним американцем Лернером Тьеном — 6:7, 6:3, 6:4.

В следующем матче Фонсека остановил Юго Эмбера — 6:4, 6:3.

Француз потом признался, что его впечатлил уровень бразильца: «Я редко встречаю кого-то, кто играет так быстро. Он опережал меня во всем, провел великолепный матч. Похожие ощущения у меня были, когда я играл против Алькараса и Синнера».

В общем, это еще одно подтверждение, что в туре появился игрок, который уже в ближайшем будущем, скорее всего, будет бороться за титулы на всех крупных турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.96, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: очевидно, что австралийцу тоже будет нелегко, но при этом важно понимать, что бразильцу пока не всегда удается регулярно демонстрировать свой лучший теннис — в 18-летнем возрасте это просто нереально. Достаточно вспомнить, как на Australian Open Фонсека после победы над Андреем Рублевым проиграл Лоренцо Сонего. В общем, считаем, что здесь лучше взять ставку без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.