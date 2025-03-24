Осака
Наоми впервые с 2022-го прошла в Майами три раунда.
Три года назад японка добралась до финала, в котором проиграла польке Иге Свентек.
Пока сложно сказать, готова ли она бороться за титул на этой неделе, но уже понятно, что с мотивацией у Осаки точно нет проблем, и это не может не радовать.
В предыдущих раундах Осака обыграла украинку Юлию Стародубцеву, россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:4) и американку Хейли Баптист.
Лучшим результатом Осаки в этом сезоне пока остается выход в финал в новозеландском Окленде. Решающий матч против Клары Таусон она не смогла завершить из-за травмы.
Паолини
Жасмин дошла до 1/8 финала на втором «тысячнике» подряд.
Правда, на текущем турнире не обошлось без везения — итальянка пока провала лишь два неполных матча.
В первом Паолини одержала победу над словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:4.
В третьем круге ее соперницей была Онс Жабер, которая снялась с матча при счете 4:3 в первом сете.
В Индиан-Уэллс Паолини проиграла в четвертом круге Людмиле Самсоновой со счетом 0:6, 4:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.53, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.50.
Прогноз: многое здесь будет зависеть от состояния Наоми. Японка спокойно обыграет миниатюрную соперницу, если ее ничего не беспокоит после трех нервных матчей.
Рекомендуемая ставка: победа Осаки в двух сетах за 2.27.