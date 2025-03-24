Японка Наоми Осака сыграет против итальянки Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осака

Наоми впервые с 2022-го прошла в Майами три раунда.

Три года назад японка добралась до финала, в котором проиграла польке Иге Свентек.

Пока сложно сказать, готова ли она бороться за титул на этой неделе, но уже понятно, что с мотивацией у Осаки точно нет проблем, и это не может не радовать.

В предыдущих раундах Осака обыграла украинку Юлию Стародубцеву, россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:4) и американку Хейли Баптист.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Осаки в этом сезоне пока остается выход в финал в новозеландском Окленде. Решающий матч против Клары Таусон она не смогла завершить из-за травмы.

Паолини

Жасмин дошла до 1/8 финала на втором «тысячнике» подряд.

Правда, на текущем турнире не обошлось без везения — итальянка пока провала лишь два неполных матча.

В первом Паолини одержала победу над словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:4.

В третьем круге ее соперницей была Онс Жабер, которая снялась с матча при счете 4:3 в первом сете.

В Индиан-Уэллс Паолини проиграла в четвертом круге Людмиле Самсоновой со счетом 0:6, 4:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.53, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: многое здесь будет зависеть от состояния Наоми. Японка спокойно обыграет миниатюрную соперницу, если ее ничего не беспокоит после трех нервных матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки в двух сетах за 2.27.