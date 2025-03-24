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    Осака обыграет Паолини и выйдет в четвертьфинал в Майами?

    Осака — Паолини. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Паолини
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против итальянки Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Осака

    Наоми впервые с 2022-го прошла в Майами три раунда.

    Три года назад японка добралась до финала, в котором проиграла польке Иге Свентек.

    Пока сложно сказать, готова ли она бороться за титул на этой неделе, но уже понятно, что с мотивацией у Осаки точно нет проблем, и это не может не радовать.

    В предыдущих раундах Осака обыграла украинку Юлию Стародубцеву, россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:4) и американку Хейли Баптист.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Осаки в этом сезоне пока остается выход в финал в новозеландском Окленде. Решающий матч против Клары Таусон она не смогла завершить из-за травмы.

    Паолини

    Жасмин дошла до 1/8 финала на втором «тысячнике» подряд.

    Правда, на текущем турнире не обошлось без везения — итальянка пока провала лишь два неполных матча.

    В первом Паолини одержала победу над словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:4.

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    В третьем круге ее соперницей была Онс Жабер, которая снялась с матча при счете 4:3 в первом сете.

    В Индиан-Уэллс Паолини проиграла в четвертом круге Людмиле Самсоновой со счетом 0:6, 4:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.53, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.50.

    Прогноз: многое здесь будет зависеть от состояния Наоми. Японка спокойно обыграет миниатюрную соперницу, если ее ничего не беспокоит после трех нервных матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа Осаки в двух сетах за 2.27.

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    Осака — Паолини: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 24.03.202518:00. Осака обыграет Паолини и выйдет в четвертьфинал в Майами?
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