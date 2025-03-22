Арина Соболенко
Габриэла Рьюз
Соболенко
Арина в первом матче одержала разгромную победу над Викторией Томовой. Игра превратилась в обычную разминку для белоруски.
Как и ожидалось, Соболенко отдала теннисистке из Болгарии не больше трех геймов — 6:3, 6:0.
В общем, Арине неплохо потренировалась и заодно отвлеклась от недавнего поражения в финале турнира в Индиан-Уэллс.
В прошлое воскресенье Соболенко уступила в решающем матче калифорнийского «тысячника» 17-летней Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).
Если не произойдет ничего экстраординарного, на этом турнире Соболенко тоже дойдет как минимум до полуфинала.
Русе
Румынская теннисистка впервые в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.
Более того, Русе выиграла уже четыре матча на турнире в Майами.
Сначала она прошла квалификацию — обыграла шведку Мириам Бьерклунд и японку Эну Сибахару.
В первом круге Русе остановила россиянку Полину Кудерметову — 6:1, 6:7, 6:2.
После этого Елена-Габриэла одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко снова одержит разгромную победу. На Русе можно поставить за 14.00.
Прогноз: скорее всего, как и в матче с Томовой, Арина снова отдаст сопернице несколько геймов. Румынской теннисистке будет сложно избежать поражения с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.12.