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    Соболенко снова отдаст сопернице не больше трех геймов?

    Соболенко — Русе. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Майами 22 марта 2025 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Русе, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 22 Марта 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 20:30 Габриэла Рьюз

    Габриэла Рьюз

  • Румыния
    •

    Соболенко

    Арина в первом матче одержала разгромную победу над Викторией Томовой. Игра превратилась в обычную разминку для белоруски.

    Как и ожидалось, Соболенко отдала теннисистке из Болгарии не больше трех геймов — 6:3, 6:0.

    В общем, Арине неплохо потренировалась и заодно отвлеклась от недавнего поражения в финале турнира в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В прошлое воскресенье Соболенко уступила в решающем матче калифорнийского «тысячника» 17-летней Мирре Андреевой (6:2, 4:6, 3:6).

    Если не произойдет ничего экстраординарного, на этом турнире Соболенко тоже дойдет как минимум до полуфинала.

    Русе

    Румынская теннисистка впервые в сезоне прошла два раунда на уровне основной сетки WTA.

    Более того, Русе выиграла уже четыре матча на турнире в Майами.

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  • 17/03/2025

    • Сначала она прошла квалификацию — обыграла шведку Мириам Бьерклунд и японку Эну Сибахару.

    В первом круге Русе остановила россиянку Полину Кудерметову — 6:1, 6:7, 6:2.

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    После этого Елена-Габриэла одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко снова одержит разгромную победу. На Русе можно поставить за 14.00.

    Прогноз: скорее всего, как и в матче с Томовой, Арина снова отдаст сопернице несколько геймов. Румынской теннисистке будет сложно избежать поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.12.

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    Соболенко — Русе: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 22.03.202520:30. Соболенко снова отдаст сопернице не больше трех геймов?
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