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    Сафиуллин и Попырин снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Попырин — Сафиуллин. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 18:00 Роман Сафиуллин

    Роман Сафиуллин

  • Россия
    •

    Попырин

    Алексей просто ужасно проводит первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-30.

    В этом году теннисист из Австралии до сих пор выиграл лишь два матча.

    Попырин прошел раунд на «пятисотнике» в Дубае и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    На калифорнийском «Мастерсе» 25-летний теннисист после победы над Зизу Бергсом проиграл Маркосу Гирону.

    Прогнозы на теннис

    В Брисбене, на Australian Open, Роттердаме и Дохе Попырин не прошел первый раунд.

    Сафиуллин

    Роман в первом круге одержал победу над Дженсоном Бруксби — 6:3, 3:6, 6:3.

    В решающем сете российский теннисист не отдал ни одного гейма на подаче, хотя у соперника была четыре брейк-пойтнта.

    Сафиуллин удивил этим результатом, но также стоит отметить, что в этом году он еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки.

    На прошлой неделе Сафиуллин проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту во втором круге «челленджера» в Финиксе.

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    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Роман после победы над Райли Опелкой уступил Лоренцо Музетти.

    Ранее Сафиуллин ни разу не выигрывал в Майами больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.85, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Алексея в Брисбене со счетом 6:7, 6:4, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет много геймов и хотя бы один тай-брейк. На исход здесь нет смысла ставить, оба теннисиста в последнее время играют чересчур нестабильно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.

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    Попырин — Сафиуллин: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 22.03.202518:00. Сафиуллин и Попырин снова дойдут до решающего тай-брейка?
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