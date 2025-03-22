Алексей Попырин
Роман Сафиуллин
Попырин
Алексей просто ужасно проводит первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-30.
В этом году теннисист из Австралии до сих пор выиграл лишь два матча.
Попырин прошел раунд на «пятисотнике» в Дубае и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
На калифорнийском «Мастерсе» 25-летний теннисист после победы над Зизу Бергсом проиграл Маркосу Гирону.
В Брисбене, на Australian Open, Роттердаме и Дохе Попырин не прошел первый раунд.
Сафиуллин
Роман в первом круге одержал победу над Дженсоном Бруксби — 6:3, 3:6, 6:3.
В решающем сете российский теннисист не отдал ни одного гейма на подаче, хотя у соперника была четыре брейк-пойтнта.
Сафиуллин удивил этим результатом, но также стоит отметить, что в этом году он еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки.
На прошлой неделе Сафиуллин проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту во втором круге «челленджера» в Финиксе.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Роман после победы над Райли Опелкой уступил Лоренцо Музетти.
Ранее Сафиуллин ни разу не выигрывал в Майами больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.85, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.95.
Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Алексея в Брисбене со счетом 6:7, 6:4, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет много геймов и хотя бы один тай-брейк. На исход здесь нет смысла ставить, оба теннисиста в последнее время играют чересчур нестабильно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.