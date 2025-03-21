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    Мирра отдаст Кудерметовой не больше трех геймов?

    Кудерметова — Андреева. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянки Мирра Андреева и Вероника Кудерметова встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2025 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 18:00 Мирра Андреева

    Мирра Андреева

  • Россия
    •

    Кудерметова

    Вероника впервые с 2022-го смогла пройти хотя бы раунд на «тысячнике» в Майами.

    В 2023-м россиянка проиграла в стартовом матче чешке Маркете Вондроушовой, а в 2024-м — китаянке Синьюй Ван.

    Ну и так совпало, что на этом турнире ее первой соперницей снова стала Синьюй Ван. Вопреки ожиданиям, Кудерметова обыграла представительницу Поднебесной в двух сетах 6:2, 7:6.

    В начале марта Кудерметова неудачно выступила в Индиан-Уэллс, проиграв уже в первом круге румынке Жаклин Кристиан.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Вероника прошла дальше второго раунда только на двух турнирах — в Хобарте и на Australian Open.

    Андреева

    Мирра тем временем приехала в Майами в статусе одной из претенденток на титул.

    Разумеется, поход юной россиянки за третьим подряд трофеем на турнире категории WTA 1000 является главной интригой в Майами.

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  • 17/03/2025

    • В конце февраля Андреева стала чемпионкой «тысячника» в Дубае, а на прошлой неделе выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллс, благодаря чему находится в шаге от дебюта в топ-5.

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    В финале калифорнийского «тысячника» Мирра одержала волевую победу над Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

    Кроме того, за последний месяц Мирра дважды обыграла Игу Свентек и Елену Рыбакину.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 4.40, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: очень сомневаемся, что Вероника сможет прервать победную серию Мирры, которая составляет уже 12 матч. Но при этом не уверены, что Андреева обыграет соотечественницу с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.

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    Кудерметова — Андреева: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 21.03.202518:00. Мирра отдаст Кудерметовой не больше трех геймов?
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