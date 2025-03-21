Россиянки Мирра Андреева и Вероника Кудерметова встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника впервые с 2022-го смогла пройти хотя бы раунд на «тысячнике» в Майами.

В 2023-м россиянка проиграла в стартовом матче чешке Маркете Вондроушовой, а в 2024-м — китаянке Синьюй Ван.

Ну и так совпало, что на этом турнире ее первой соперницей снова стала Синьюй Ван. Вопреки ожиданиям, Кудерметова обыграла представительницу Поднебесной в двух сетах 6:2, 7:6.

В начале марта Кудерметова неудачно выступила в Индиан-Уэллс, проиграв уже в первом круге румынке Жаклин Кристиан.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Вероника прошла дальше второго раунда только на двух турнирах — в Хобарте и на Australian Open.

Андреева

Мирра тем временем приехала в Майами в статусе одной из претенденток на титул.

Разумеется, поход юной россиянки за третьим подряд трофеем на турнире категории WTA 1000 является главной интригой в Майами.

В конце февраля Андреева стала чемпионкой «тысячника» в Дубае, а на прошлой неделе выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллс, благодаря чему находится в шаге от дебюта в топ-5.

В финале калифорнийского «тысячника» Мирра одержала волевую победу над Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

Кроме того, за последний месяц Мирра дважды обыграла Игу Свентек и Елену Рыбакину.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 4.40, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: очень сомневаемся, что Вероника сможет прервать победную серию Мирры, которая составляет уже 12 матч. Но при этом не уверены, что Андреева обыграет соотечественницу с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.