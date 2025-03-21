Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бенчич — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бенчич

Белинде хватило всего лишь двух месяцев, чтобы вернуться в топ-50.

Как известно, швейцарская теннисистка проводит первый полноценный сезон после рождения дочери.

При этом в 2025-м она уже успела выиграть турнир. В феврале Бенчич стала чемпионкой «пятисотника» в Абу-Даби.

Еще одним серьезным успехом для бывшей четвертой ракетки мира стал выход в четвертьфинал недавнего «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Прежде чем проиграть Мэдисон Киз (1:6, 1:6), Бенчич одержала победы над Татьяной Марией, Амандой Анисимовой, Дианой Шнайдер и Кори Гауфф.

Прогнозы на теннис

В первом круге текущего турнира Белинда обыграла украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 1:6, 7:5.

Свитолина

Элина тем временем занимает 20-ю строчку в «живом» рейтинге.

Как и Бенчич, украинская теннисистка тоже пробилась в восьмерку лучших на турнире в Индиан-Уэллс.

На калифорнийском «тысячнике» Свитолина обыграла трех американок — Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессику Пегулу.

После этого Свитолина проиграла Мирре Андреевой — 5:7, 3:6. Но при этом надо отметить, что она очень достойно провела матч против 17-летней россиянки, которая в итоге и стала чемпионкой турнира.

Лучшим результатом Свитолиной в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.69, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: Элина и Белинда давно не играли друг с другом, но все равно почти нет сомнений, что их ближайшая встреча получится максимально нервной. В принципе, у Свитолиной редко бывает иначе — в матчах с ее участием никогда не приходится скучать. Скорее всего, украинка и швейцарка проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.02.