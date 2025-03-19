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    Потапова снова проиграет Биррелл?

    Потапова — Биррелл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Биррелл
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против австралийки Кимберли Биррелл в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Биррелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Потапова

    В текущем сезоне Анастасия выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс российская теннисистка после победы над Джессикой Бузас-Манейро проиграла чемпионке Australian Open-2025 Мэдисон Киз со счетом 3:6, 0:6.

    В Дубае Потапова тоже не смогла пройти второй раунд, уступив украинке Даяне Ястремской.

    Несмотря на это, Настя наверняка осталась довольна первыми месяцами сезона. Во-первых, в начале февраля она выиграла турнир в Клуж-Напоке (Румыния), благодаря чему по-прежнему находится в топ-40.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, Потапова выиграла по два матча в австралийском Брисбене и австрийском Линце.

    Биррелл

    Кимберли тем временем не так давно дебютировала в топ-70.

    К результатам австралийки действительно стоит присмотреться: в 2025-м она провела уже 24 матча — одержала 19 побед и пять раз проиграла.

    В Майами Биррелл пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв у Александры Сосночив и Хэрриет Дарт.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Биррелл тоже прошла квалификацию, после чего выиграла один матч в основной сетке — после победы над Викторией Голубич уступила Элизе Мертенс.

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    Но пока что лучшим результатом Кимберли в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал на домашнем «пятисотнике» в Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Биррелл букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: в январе Настя проиграла Кимберли в Брисбене со счетом 6:7, 2:6. Есть подозрение, что в предстоящем матче россиянка тоже как минимум отдаст сет австралийке.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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