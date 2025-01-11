Пегула
Для Джессики это будет уже пятый финал за последние полгода.
Во второй половине прошлого сезона американская теннисистка взяла титулы в Берлине и на «тысячнике» в Торонто и играла в финале турнира в Цинциннати и на Открытом чемпионате США.
На текущем турнире Пегула пока не проиграла ни одного сета, при этом она стартовала сразу со второго раунда.
Пегула выиграла у Марии Саккари и Юлии Путинцевой, еще в одном матче ее соперницей стала Эшлин Крюгер, которая снялась в начале второго сета из-за травмы.
Для Пегулы это первый турнир в новом сезоне, по итогам которого она поднимется в рейтинге на шестую строчку.
Киз
Мэдисон сыграет в финале впервые с мая прошлого года, когда она взяла титул на грунте в Страсбурге.
В отличие от Пегулы, Киз пришлось провести четыре матча до финала.
Самой сложной пока что была встреча с Аленой Остапенко во второй круге. Соперница взяла первый сет, но Киз в итоге совершила камбэк — 3:6, 6:4, 6:3.
В полуфинале соперницей Мэдисон была Людмила Самсонова. Россиянка выиграла первую партию, отдала вторую, а в решающей снялась при 3:0 в пользу американки.
В остальных раундах Киз разгромила бразильянку Беатрис Хаддад-Майя и Дарью Касаткину,
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.01, победу Киз букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. В 2022-м Джессика обыграла Мэдисон в Сан-Диего, а в 2023-м Киз разгромила соотечественницу на US Open. Обе здорово играют на этой неделе, поэтому ставка на исход здесь точно не вариант. Рискнем предположить, что американки проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.