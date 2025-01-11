Американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз встретятся в финале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пегула

Для Джессики это будет уже пятый финал за последние полгода.

Во второй половине прошлого сезона американская теннисистка взяла титулы в Берлине и на «тысячнике» в Торонто и играла в финале турнира в Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

На текущем турнире Пегула пока не проиграла ни одного сета, при этом она стартовала сразу со второго раунда.

Пегула выиграла у Марии Саккари и Юлии Путинцевой, еще в одном матче ее соперницей стала Эшлин Крюгер, которая снялась в начале второго сета из-за травмы.

Прогнозы на теннис

Для Пегулы это первый турнир в новом сезоне, по итогам которого она поднимется в рейтинге на шестую строчку.

Киз

Мэдисон сыграет в финале впервые с мая прошлого года, когда она взяла титул на грунте в Страсбурге.

В отличие от Пегулы, Киз пришлось провести четыре матча до финала.

Самой сложной пока что была встреча с Аленой Остапенко во второй круге. Соперница взяла первый сет, но Киз в итоге совершила камбэк — 3:6, 6:4, 6:3.

В полуфинале соперницей Мэдисон была Людмила Самсонова. Россиянка выиграла первую партию, отдала вторую, а в решающей снялась при 3:0 в пользу американки.

В остальных раундах Киз разгромила бразильянку Беатрис Хаддад-Майя и Дарью Касаткину,

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.01, победу Киз букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. В 2022-м Джессика обыграла Мэдисон в Сан-Диего, а в 2023-м Киз разгромила соотечественницу на US Open. Обе здорово играют на этой неделе, поэтому ставка на исход здесь точно не вариант. Рискнем предположить, что американки проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.