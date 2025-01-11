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    Пегула и Киз устроят шоу в финале «пятисотника» в Аделаиде?

    Пегула — Киз. Ставка (к. 2.00) и прогноз на финал турнир в Аделаиде 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Киз
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    Мэдисон Киз
    Американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз встретятся в финале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пегула

    Для Джессики это будет уже пятый финал за последние полгода.

    Во второй половине прошлого сезона американская теннисистка взяла титулы в Берлине и на «тысячнике» в Торонто и играла в финале турнира в Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

    На текущем турнире Пегула пока не проиграла ни одного сета, при этом она стартовала сразу со второго раунда.

    Пегула выиграла у Марии Саккари и Юлии Путинцевой, еще в одном матче ее соперницей стала Эшлин Крюгер, которая снялась в начале второго сета из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    Для Пегулы это первый турнир в новом сезоне, по итогам которого она поднимется в рейтинге на шестую строчку.

    Киз

    Мэдисон сыграет в финале впервые с мая прошлого года, когда она взяла титул на грунте в Страсбурге.

    В отличие от Пегулы, Киз пришлось провести четыре матча до финала.

    Самой сложной пока что была встреча с Аленой Остапенко во второй круге. Соперница взяла первый сет, но Киз в итоге совершила камбэк — 3:6, 6:4, 6:3.

    В полуфинале соперницей Мэдисон была Людмила Самсонова. Россиянка выиграла первую партию, отдала вторую, а в решающей снялась при 3:0 в пользу американки.

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    В остальных раундах Киз разгромила бразильянку Беатрис Хаддад-Майя и Дарью Касаткину,

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.01, победу Киз букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. В 2022-м Джессика обыграла Мэдисон в Сан-Диего, а в 2023-м Киз разгромила соотечественницу на US Open. Обе здорово играют на этой неделе, поэтому ставка на исход здесь точно не вариант. Рискнем предположить, что американки проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Пегула — Киз: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на теннис. Пегула и Киз устроят шоу в финале «пятисотника» в Аделаиде?
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