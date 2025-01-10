Майя Джойнт(Австралия)
Элисе Мертенс
Джойнт
Австралийка Майя Джойнт вышла в полуфинал домашнего турнира в Хобарте, обыграв конкуренток с одинаковым счетом 2:0.
В четвертьфинальном матче Джойнт выбила из чемпионской гонки американку Софию Кенин (6:3, 6:1).
Майя Джойнт добилась уверенных побед над полячкой Магдой Линетт (6:1, 6:1) и сербкой Ольгой Данилович (6:2, 6:3).
В рейтинге WTA Майя Джойнт занимает 118 место.
Мертенс
Элиза Мертенс столкнулась с проблемой в матче против Вероники Кудерметовой из России в рамках 1/4 финала турнира в Хобарте. Бельгийке удалось выиграть у соперницы в трёх сетах
(6:1, 0:6, 6:2).
Время матча продолжалось 2 часа 6 минут. За это время Мертенс четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.
В Хобарте теннисистка из Бельгии также выиграла у Ренаты Сарасуа из Мексики (6:4, 6:3) и Парризас-Диас из Испании (6:3, 6:1).
На данный момент Элиза Мертенс занимает 34 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.83, победу Джойнт букмекеры предлагают за 1.97.
Прогноз: Майя Джойнт — открытие турнира в Хобарте, австралийка уверенно проходит своих соперниц в турнирной сетке. Не исключаем новой победы хозяйки корта.
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Рекомендуемая ставка: Победа Майи Джойнт с коэффициентом 1.97.