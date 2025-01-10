Майя Джойнт из Австралии сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии в полуфинале рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 10 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джойнт

Австралийка Майя Джойнт вышла в полуфинал домашнего турнира в Хобарте, обыграв конкуренток с одинаковым счетом 2:0.

В четвертьфинальном матче Джойнт выбила из чемпионской гонки американку Софию Кенин (6:3, 6:1).

Майя Джойнт добилась уверенных побед над полячкой Магдой Линетт (6:1, 6:1) и сербкой Ольгой Данилович (6:2, 6:3).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Майя Джойнт занимает 118 место.

Мертенс

Элиза Мертенс столкнулась с проблемой в матче против Вероники Кудерметовой из России в рамках 1/4 финала турнира в Хобарте. Бельгийке удалось выиграть у соперницы в трёх сетах

(6:1, 0:6, 6:2).

Время матча продолжалось 2 часа 6 минут. За это время Мертенс четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

В Хобарте теннисистка из Бельгии также выиграла у Ренаты Сарасуа из Мексики (6:4, 6:3) и Парризас-Диас из Испании (6:3, 6:1).

На данный момент Элиза Мертенс занимает 34 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.83, победу Джойнт букмекеры предлагают за 1.97.

Прогноз: Майя Джойнт — открытие турнира в Хобарте, австралийка уверенно проходит своих соперниц в турнирной сетке. Не исключаем новой победы хозяйки корта.

Рекомендуемая ставка: Победа Майи Джойнт с коэффициентом 1.97.