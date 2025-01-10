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    Австралийка выйдет в финал домашнего турнира?

    Джойнт — Мертенс. Ставка (к. 1.97) и прогноз на полуфинальный матч WTA Хобарт (Австралия) 10 января 2025 года

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    Майя Джойнт
    Майя Джойнт из Австралии сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии в полуфинале рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 10 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хобарт. Женщины 10 Января 2025 года

    Майя Джойнт(Австралия)

  • Хобарт. Женщины
    •  Майя Джойнт(Австралия) 08:30 Элисе Мертенс

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •

    Джойнт

    Австралийка Майя Джойнт вышла в полуфинал домашнего турнира в Хобарте, обыграв конкуренток с одинаковым счетом 2:0.

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    • В четвертьфинальном матче Джойнт выбила из чемпионской гонки американку Софию Кенин (6:3, 6:1).

    Майя Джойнт добилась уверенных побед над полячкой Магдой Линетт (6:1, 6:1) и сербкой Ольгой Данилович (6:2, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Майя Джойнт занимает 118 место.

    Мертенс

    Элиза Мертенс столкнулась с проблемой в матче против Вероники Кудерметовой из России в рамках 1/4 финала турнира в Хобарте. Бельгийке удалось выиграть у соперницы в трёх сетах
    (6:1, 0:6, 6:2).

    Время матча продолжалось 2 часа 6 минут. За это время Мертенс четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Хобарте теннисистка из Бельгии также выиграла у Ренаты Сарасуа из Мексики (6:4, 6:3) и Парризас-Диас из Испании (6:3, 6:1).

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    На данный момент Элиза Мертенс занимает 34 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.83, победу Джойнт букмекеры предлагают за 1.97.

    Прогноз: Майя Джойнт — открытие турнира в Хобарте, австралийка уверенно проходит своих соперниц в турнирной сетке. Не исключаем новой победы хозяйки корта.

    Рекомендуемая ставка: Победа Майи Джойнт с коэффициентом 1.97.

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    Джойнт — Мертенс: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на теннис. Австралийка выйдет в финал домашнего турнира?
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